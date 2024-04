Portugal celebra 50 anos de democracia

Outros desenvolvimentos

05 de outubro de 2015



A coligação do primeiro-ministro cessante, Passos Coelho, venceu as eleições de domingo em Portugal, mas não conseguiu alcançar a maioria absoluta e terá agora de tentar formar um governo minoritário. Note-se que os eleitores portugueses estão na direção oposta em comparação com outros países nas mesmas circunstâncias: depois de anos de austeridade, não foram punidos…



