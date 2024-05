Médicos de Legnano discutem medicamentos inibidores de SGLT2 que também são “amigáveis” ao coração e aos rins

Não só trata o diabetes, mas é eficaz no tratamento da insuficiência cardíaca e renal. Estes são inibidores SGLT2: Uma nova classe de medicamentos criada para tratar a diabetes, que ao longo do tempo provou ser útil também para outras doenças. Eles são os “amigos” do coração e dos rins. Tratamentos inovadores que foram explicados hoje, sábado, 4 de maio, durante a conferência que organizei Federação das Associações de Dirigentes Hospitalares de Internamento (FADOI). Um encontro intitulado “SGLT2 e proteção cardiovascular” foi realizado em Palácio Leon da Perego em Legnano O que atraiu cerca de cinquenta médicos, especialistas e clínicos gerais.

O professor apresentou o trabalho em tempo hábil. Antonino Mazzonechefe Departamento de Área Clínica e Continuidade de Cuidados da ASST Oeste de Milão. O especialista de Lignano explicou que os objectivos da reunião eram fornecer informação actualizada sobre as directrizes para a gestão da diabetes tipo 2 e ao mesmo tempo explicar como integrar Inibidores de SGLT2 Capaz de melhorar os resultados em pacientes com doenças cardiovasculares e renais. “São medicamentos que vão mudar a história”, diz Mazzone. “Lembro que o principal motivo de internação na medicina é a insuficiência cardíaca, e é nessa área específica que esses inibidores podem ser usados.” Resumindo, esses medicamentos reduzem o açúcar no sangue, facilitando a perda de glicose e sódio pela urina. “É uma novidade que surgiu depois de trinta anos de tratamento de insuficiência renal e, na verdade, está muito difundida no mundo. Tenhamos também em conta que um em cada dois pacientes da associação tem diabetes.”

Os palestrantes incluíram os médicos Ilaria Dali Moli, Roberto Di Giglio, Luca Francesco Di Toma, Ilaria Formenti, Chiara Marchesi, Laura e Eugenia Rabi, Ilario Stefani, Roberto Torrato e Cornelio Torre. Em resumo, os estudos clínicos sobre a segurança cardiovascular de medicamentos para diabetes tipo 2 mudaram significativamente o tratamento da hiperglicemia. Os inibidores do SGLT2 demonstraram não apenas segurança, mas também eficácia na prevenção de complicações cardíacas e renais em pacientes diabéticos com doença cardiovascular preexistente ou múltiplos fatores de risco.

Nessa perspectiva, o manejo do paciente sempre se torna integrado entre especialistas e outros. Neste contexto específico, como especificado anteriormente Dra. Stephanie, a estreita colaboração entre especialistas e clínicos gerais é importante. “A troca de informações e a coordenação entre as diferentes partes interessadas é crucial para melhorar os resultados terapêuticos e a utilização racional dos recursos disponíveis. A prevenção adequada das doenças cardiovasculares e o manejo do tratamento em pacientes com comorbidades complexas são essenciais para determinar rapidamente o curso do diagnóstico, iniciar prontamente a terapia medicamentosa ideal e gerenciar com eficiência o acompanhamento.

SGLT2 Os inibidores (ou gliflozinas) incluem três moléculas empagliflozina, canagliflozina e dapagliflozina. São medicamentos aprovados em Itália para o tratamento da diabetes tipo 2 quando tomados uma vez por dia, com um perfil de segurança superior em comparação com outros hipoglicemiantes orais.