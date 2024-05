A avó materna é mais importante para os netos do que a avó paterna: a ciência diz isso

como dia das Mães No próximo dia 12 de maio, há um aspecto que merece maior reflexão: o papel da mãe da mãe, ou melhor, da avó materna, na vida dos netos. Ao contrário do que muitos pensam, é a avó que parece desempenhar um papel mais importante no crescimento e desenvolvimento dos filhos do que o pai. Mas qual é o motivo?

A influência das avós maternas: por que ela é mais importante para os netos

Este fenômeno pode parecer surpreendente, mas tem raízes firmes na psicologia e na dinâmica familiar. o Avós maternasE Muitas vezes tornam-se figuras centrais na vida dos netos, proporcionando carinho, apoio e ensinamentos valiosos à medida que envelhecem. É uma relação caracterizada por abraços, conselhos e momentos de partilha que muito contribuem para a formação psicológica das crianças.

Entre as razões para esta tendência para as avós maternas reside: O vínculo que se cria entre mãe e filha. É a própria mãe das crianças quem transmite o significado deste número, tendo testemunhado pessoalmente a influência da sua mãe – especialmente positiva – no seu desenvolvimento. Este vínculo de confiança e familiaridade leva as mães a confiarem os seus filhos aos cuidados e ensinamentos da avó materna.

Mas não se trata apenas de familiaridade e costumes familiares. Muitos estudos mostraram isso Avós maternasE Eles têm um impacto significativo no desenvolvimento psicológico dos netos. Tanto que são vistas como segundas mães. Este apego forte e unido é fundamental para o bem-estar emocional das crianças, que encontram na avó materna um valioso aliado e fonte de conforto.

No nível psicológico, a avó materna Ela desempenha um papel de mentora e apoio para sua filhaFornecendo apoio e aconselhamento a ela na difícil arte de ser pai. Ao mesmo tempo, os netos tornam-se uma presença tranquilizadora e amorosa, capaz de transmitir valores e tradições familiares reconhecíveis.

A “transmissão de comportamento” aos netos é atribuída aos avós?

Se você já percebeu que seu filho tem certas características ou comportamentos que parecem herdados da avó materna, saiba que isso não é coincidência. Muitas mães podem encontrar uma confirmação surpreendente nesta A relação entre avós e netosA investigação científica lança uma nova luz sobre esta maravilhosa ligação. Cientistas da Universidade de Cambridge e da Universidade da Carolina do Norte exploraram esta relação e as suas conclusões podem surpreendê-lo.

Pesquisadores da Universidade de Cambridge conduziram um estudo aprofundado para entender melhor como as características herdadas são influenciadas pelas avós maternas. Suas descobertas foram verdadeiramente surpreendentes. Eles revelaram que As avós maternas passam até 25% dos cromossomos X para os netos. Isto permite que seus descendentes herdem o conjunto completo de genes. Por outro lado, As avós paternas passam seus cromossomos X exclusivamente para as netas do sexo feminino. Este fenômeno abre uma janela interessante para a transmissão genética e as influências herdadas.

Outra confirmação importante da influência das avós maternas no comportamento dos netos vem da Universidade da Carolina do Norte. Os estudos realizados nesta instituição inspiraram o escritor chileno Alejandro Jodorowsky, que dedicou um livro ao tema, explicando como A personalidade das netas está intimamente relacionada com a herança genética da avó materna.

Segundo Jodorowsky, essa conexão vai além da simples transmissão de DNA. Ele afirma que é real Transferência de comportamento. Isso significa que os traços de personalidade, inclinações e inclinações dos netos podem ser muito influenciados pelas experiências, hábitos e personalidade da avó materna.

o “Quintorecurso mastrilinear”: Explicação científica da relação especial com a avó materna

Outro estudo realizado no Departamento de Sociologia da Universidade da Flórida (Vantagem materna nas relações entre netos e avós por CG Chan e GH Elder Jr.) destacou a existência dos chamados “Vantagem maternaNas relações entre avós e netos é chamada de “vantagem materna” porque pode ser atribuída a ela. A estreita relação entre mãe e filhosEIsso se reflete nas relações com os avós maternos. Este conceito é expresso no fato de que as crianças geralmente tendem a desenvolver laços mais afetuosos com os avós maternos do que com os avós paternos.

Dinâmica FMembros da família e diferenças ocom. indivíduos Nas relações com os avós

É importante ressaltar que apesar dos achados dos estudos, a dinâmica familiar é complexa e complexa Varia de uma família para outra. As boas ou más relações entre avós e seus sogros ou noras, as interações diárias e as experiências pessoais influenciam muito a força e a natureza do vínculo entre avós e netos. Isto significa que embora a ciência possa fornecer orientações gerais, cada família é diferente.

Francamente, sabemos que os laços entre avós e netos são especiais em todas as suas formas, mas parece que… O vínculo entre uma avó materna e seus netos Ha Qualidade únicaIsto se deve em parte ao forte relacionamento entre mãe e filhos. No entanto, o amor e o carinho nas famílias são complexos e individuais e são influenciados por múltiplos fatores. Portanto, independentemente do tipo de relacionamento, o que realmente importa é a profundidade do amor e do apoio que os avós proporcionam aos netos, criando memórias preciosas que durarão a vida toda.