Novos benefícios descobertos através de um estudo

Um novo estudo recomenda a ingestão de alguns alimentos que contenham potássio, dados os benefícios que podem trazer, principalmente para a manutenção de um coração saudável.

Publicou um novo estudo no European Heart Journal Mais uma vez demonstra como Fonte de energia Pode ser a chave para se manter saudável. Desta vez, o protagonista é potássio, encontrado, por exemplo, em abacates, bananas e salmão. O potássio é um elemento grande, por isso é um dos minerais que são encontrados no corpo em grandes quantidades.

o potássioproprietário mineral Benéfico nas células do corpo Normal Fluidos e minerais fora e dentro das células, um aliado da contração muscular e também do estresse: na verdade, é capaz de combater os efeitos negativos do sódio.

E é neste último ponto que a nova pesquisa se concentra: como sódio Pode ser controlado e mantido Equilíbrio lá pressão arterial (que muitas vezes sofre com a quantidade de sal ingerida), especialmente em pacientes com gênero feminino.

O potássio é um aliado do coração, principalmente nas mulheres

Do estudo publicado sno European Heart Journal Mais uma vez prova como o potássio ajuda a obter níveis elevados pressão arterial mínimo. Após comparar os dados coletados ao longo de quase vinte anos, notou-se que a ingestão de potássio e a pressão arterial estão relacionadas. Mais gramas potássio tomadas por dia, mais pressão arterial diminui. O benefício, no entanto, tem efeito real, pelo que foi constatado, apenas em Mulheres.

Em mulheres que seguem uma dieta rica em sal, ambos amor Mais um dia do que potássio Menor que 2,4 mmHg lá pressão arterial sistólica. No entanto, em homens, não foi observada associação semelhante entre potássio e pressão arterial:

Sabe-se que o alto consumo de sal está associado à pressão alta e a um risco aumentado de ataque cardíaco e derrame. Os conselhos de saúde se concentraram na redução da ingestão de sal, mas esse feito é difícil de alcançar quando as dietas incluem alimentos embalados e processados. O potássio ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina. Em nosso estudo, o potássio dietético foi associado a maiores ganhos de saúde em mulheres.

Levert Vogt, chefe do estudo concluiu Dos Centros Médicos da Universidade de Amsterdã.