Múmia egípcia grávida, possíveis sinais de um tumor no crânio

Possíveis sinais de um tumor foram descobertos em uma famosa múmia egípcia grávida chamada The Mysterious Lady, encontrada em Tebas no início do século 19 e agora no Museu Nacional de Varsóvia, na Polônia. Radiografias e tomografias computadorizadas do crânio mostram anormalidades ósseas consistentes com um tumor nasofaríngeo, uma possível causa de morte para a jovem. Pesquisadores do Projeto Múmia de Varsóvia estão postando isso em seu blog, anunciando que durante o ano estarão realizando novas investigações histológicas, genéticas e moleculares em tecidos moles para aprofundar o diagnóstico.