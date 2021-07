Alguns dos sintomas que ocorrem na menopausa podem ser muito incômodos. É o caso, por exemplo, das ondas de calor, da sensação de cansaço ou, ainda, da chamada hiperidrose (transpiração excessiva).

Com a onda de calor no verão, se você adicionar as interrupções do tráfego de calor ao pico de calor, existe o risco de que a situação seja difícil de sustentar.

Na verdade, durante as ondas de calor, a temperatura da pele passa repentinamente de cerca de 30 graus para 35 graus em alguns momentos. Um incômodo não só porque as ondas de calor ocorrem especialmente à noite.

No entanto, existem flores de Bach que podem ajudar a superar esses momentos.

Estas flores ajudam você a sobreviver às ondas de calor da menopausa

As flores de Bach são um remédio natural usado desde a Segunda Guerra Mundial, especialmente para acalmar distúrbios de humor.

O tratamento de flores de Bach não tem efeitos colaterais porque é baseado apenas em 38 soluções aquosas de álcool de extratos de flores. Essas flores foram selecionadas em 1930 pelo imunologista Edward Bach.

Muitos fitoterapeutas ou farmácias no setor de homeopatia também oferecem conselhos gratuitos para a criação de um composto personalizado. Na verdade, as flores de Bach podem ser combinadas e formar composições personalizadas com base no problema a ser tratado.

Os críticos da terapia floral argumentam que os efeitos positivos resultantes serão o resultado de um efeito placebo تأثير. O fato é que quase 90 anos após seu desenvolvimento, o método ainda é bem-sucedido.

De acordo com as receitas originais do Dr. Bach, 4 gotas devem ser colocadas sob a língua 4 vezes ao dia.

Entre as doenças que muitas vezes se pretendem amenizar com o uso das flores de Bach, estão justamente as relacionadas à menopausa.

Fluindo, calor e flores de bach

noz

Entre as 38 flores escolhidas por Bach, mais frequentemente recomendadas pelos curandeiros naturais para a menopausa, a noz se destaca. A noz é uma flor de noz e é um remédio para os estágios de crescimento e transição. É adequado para superar mudanças internas ou externas. Ele alivia as ondas de calor.

maçã silvestre

A maçã silvestre é a flor da macieira silvestre e pode ser chamada de “flor da auto-aceitação”. Esta flor é prescrita para aqueles que sentem que seu corpo é imperfeito e, portanto, precisa ser mudado, purificado ou limpo.Ela é usada para a idade do clímax especificamente para aceitar o corpo mesmo que ele tenha mudado.

espn

Aspen é a flor do choupo. É a flor certa para quem tem medos infundados, estados de ansiedade devido ao desconhecido. Útil para a menopausa, especificamente porque essas preocupações podem causar ondas de calor.

É por isso que essas flores ajudam você a sobreviver às ondas de calor da menopausa.

