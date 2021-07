Dia Internacional do Beijo, os benefícios inesperados de acordo com a ciência: LOLnews

6 de julho é o Dia Internacional do Beijo e uma nova pesquisa da América mostra que esse gesto tem outros benefícios inesperados

Adequado para lembrar que eu bons beijos: e as Dia Internacional do Beijo em 6 de julho. Narrar os benefícios desse gesto íntimo é uma ciência. 34 músculos faciais que se movem e 112 músculos posturais; Sem falar que fortalece o sistema imunológico e reduz o estresse.

Benefícios inesperados do Dia Internacional do Beijo de acordo com a ciência

quem – qual Beijos Os benefícios extraordinários já eram conhecidos: Eles atuam no metabolismo, queimam calorias, são uma ginástica para os músculos do rosto. Um estudo americano agora mostra que os beijos são uma fonte extraordinária de bem-estar também por outros motivos. Notícias vêm de Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde um grupo de pesquisadores liderado pela microbiologista Susan Erdam descobriu dois novos efeitos positivos em particular. Beijar fortalece o sistema imunológico Estimula a produção dos hormônios do amor e sexuais (respectivamente oxítona e testosterona).

Um estudo italiano também mostrou a importância deste Um gesto que muitas vezes negligenciamos, A pandemia também foi parceira no ano passado. Mas é preciso lembrar que beijar faz bem à saúde, te faz feliz, alivia o estresse e deixa o mundo menos cinzento!

Feliz dia mundial de beijos a todos!

Créditos da imagem @Shutterstock

