As três formas que conferem o direito à deficiência

Enxaquecas e diferentes tipos de dores de cabeça podem ser incluídos entre as doenças que podem proporcionar um benefício por deficiência. Estamos caminhando para uma lei especial.

Nem todo mundo sabe disso, mas os auxílios por invalidez concedidos para doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde são diferentes. Relaciona-se a certas formas patológicas que, muitas vezes, Não somos considerados incluídos em nenhuma instalação. É o caso, por exemplo, da enxaqueca e da cefaleia, e não dos distúrbios recorrentes reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde entre as doenças que dão direito ao subsídio. Sem contar que as pessoas que sofrem com isso são em sua maioria jovens, inclusive na faixa etária entre 25 e 50 anos. Em particular, esses são tópicos femininos.

Trata-se de um cheque no valor de 280 euros por mês para os contribuintes que se candidatarem. Tanto as dores de cabeça quanto as enxaquecas podem ser incluídas na lista de doenças incapacitantes, desde que sejam de determinadas formas, enquadrando-se nas categorias indicadas pela Organização Mundial da Saúde. Obviamente, deve ser um sintoma crônico, Capaz de comprometer as tarefas diárias normais, trabalhadores e não trabalhadores. Quanto às enxaquecas e dores de cabeça, três delas se enquadram na categoria da OMS.

Enxaqueca e dor de cabeça: as três formas de deficiência reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde

Conforme referido, é um cheque de 280 €, atribuído a quem sofre de três tipos específicos de enxaqueca ou cefaleia. São doenças que causam sérios problemas ao desempenho do indivíduo e que, muitas vezes, mesmo após cursos intensivos de tratamento, continuam a reter problemas. para dores de cabeça, É, por exemplo, a forma paroxística crônica, ou para infectar aqueles que sofrem diariamente, causando dores nos nervos, vermelhidão nos olhos e lágrimas frequentes. Para algumas pessoas, é necessário tomar analgésicos quase diariamente.

Em apoio a isso, o projeto de lei propõe “Provisões para o reconhecimento da cefaléia primária crônica como uma doença social AC 684 e ABB.” Intervenções. Na verdade, é uma tentativa de legislar sobre isso, incluindo enxaquecas e os diferentes tipos de dores de cabeça No contexto das doenças de deficiência social de forma mais abrangente. Hoje em dia, falamos também de cefaleias primárias crônicas, porque são muito restritivas no ambiente de trabalho e fora dele. Um importante passo em frente, pois incluirá milhões de pessoas que sofrem dessas doenças específicas. vamos ver.