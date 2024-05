Mintana Gruber, La7: “Mantenha o respeito mútuo e pela empresa”

Alarme para La7 Enrico Mentana Ele lançou ontem durante a edição noturna do La7 News: “Gostaria que não houvesse silêncio na empresa que acompanhou a história durante 24 horas. Amanhã (ontem, editor) veremos se há alguma coisa, senão tirarei conclusões. A história é a discussão que tivemos no dia anterior.” Lily Gruberquando o apresentador do programa Otto e Mezzo o acusou de “incontinência urinária” por ter passado a linha para ela com um quarto de hora de atraso.

E esta manhã chegou um comunicado da empresa: “La7 alcança excelentes resultados graças à contribuição de todos e ao valioso trabalho em equipe. Por isso, é fundamental que nunca falte respeito mútuo. uma falta de respeito por uma empresa cujos valores fundadores incluem a liberdade de expressão.” E a independência responsável dos seus anfitriões e jornalistas – lê-se na nota da emissora. Cairo Urbano – Uma empresa que conseguiu manter e expandir o seu nível de emprego ao longo dos anos, recuperar economicamente e tornar-se uma referência de excelência no panorama informativo e cultural italiano. É por isso que deve ser sempre preservado e protegido por todos nós, que trabalhamos nele todos os dias com paixão e orgulho.”

A resposta de Mentana veio através das redes sociais, onde deu a notícia da Ansa com o comunicado de imprensa da empresa divulgado poucos minutos antes: “Sou assinante”, daí o comentário do diretor de notícias dizendo que aprova o seu conteúdo. A resposta de Gruber também foi um pouco mais longa: “Há dezesseis anos compartilho a linha e as regras da minha empresa”.

Ontem, o diretor de notícias publicou no Facebook um gráfico que mostra o nível de apreciação do público pelo seu telejornal (“de um a nove por cento em meia hora”), acompanhado de uma mensagem que parecia ser uma despedida. “No entanto, este programa de notícias foi inesperadamente seguido por um flagrante julgamento de desprezo em relação a mim por parte da pessoa que apresenta o próximo programa, que também é o beneficiário direto desta curva ascendente todas as noites”, disse Gruber. “Uma decisão da qual nenhum dos líderes do La7 ainda sentiu necessidade de se afastar.” Poucas horas depois, o ultimato final da empresa está no ar. E esta manhã uma nota da emissora. agora?