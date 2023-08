“Quando eu era criança, era muito tímido e eles me intimidavam. Spocini era como um pai. No começo eu dormia na casa dele»- Corriere.it

Ele morava na estação Exceto magro. “Foi meu avô mestre do terminalCefalù: Ele morava lá com minha avó. Morei com eles por cerca de um ano quando era criança, porque meus pais trabalhavam. Depois de muito pequenos trensFinalmente tive a oportunidade de brincar com trens de verdade, tanto que sonhei em crescer instrua-os. Observando-os durante horas, vi-os desaparecer no túnel, que não ficava longe da estação. E eu lembro sério Quem me disse: Além disso, existe a Itália.

Seu pai também era jornalista.

“Ele estava trabalhando.” “Jornal da Sicília” E por causa do seu trabalho ele nunca estava lá: lidava com notícias policiais. Nunca quis trabalhar com jornalismo, justamente porque meu pai, aliás, tirou isso de mim. Mas logo percebi que Adorei contar histórias, mesmo que através de fotospara”.

Como você começou?

“Durante meus estudos, também trabalhei em uma livraria e me davam 150 mil libras por mês. Com esse dinheiro comprei uma das primeiras câmeras usadas. E comecei a fotografar as coisas que mais me impressionavam na minha cidade, Palermo. Em pouco tempo fiz minhas rondas: o policial que me contou o que estava acontecendo, o médico do pronto-socorro… Aos 16 anos comecei a me apresentar em alguns canais de TV locais.”

aventureiro.

“Na verdade, quando criança, eu era muito tímido e até sofria bullying: na escola meus colegas zombavam de mim por estar acima do peso e não me deixavam brincar com eles. Lembro-me de um dia em que ficava o tempo todo sozinho com a bola na mão: não encontrava ninguém que quisesse jogar comigo. A maneira como então, felizmente, me acordou.

Começou a trabalhar como jornalista ainda muito jovem.

“Uma das emissoras de TV locais onde trabalhei também enviou as fotos para a Mediaset. Um dia me ligaram para perguntar se eu poderia ir a Roma para uma entrevista. Procuravam um informante da Sicília: o Tg5 estava prestes a nascer.”

Ele foi lá com pressa?

“Na verdade, a princípio respondi que não poderia ir embora. Para finalizar, também comecei a fazer filmes de casamento, e naquela semana fiz três filmes. Foi uma importante fonte de renda para mim. Mas depois me decidi e fui: no elevador, onde era antigamente a famosa Villa Beppo Bodo, que mais tarde se tornou o edifício Mediaset, peguei Mentana e Lamberto Spuzzini. Mentana me disse: “Você é o garotinho que mora em Palermo? Você também jovem para o trabalho.” Por outro lado, Spozzini, que era o homem bom do casal, foi mais tolerante: “Vamos ver, se acontecer alguma coisa, conte-nos”. Aqui aconteceu tudo naquele ano: a erupção do Etna, o assassinato de Lima, o massacre de Capase, o massacre da Via d’Amelio. Em poucos meses aconteceu na Sicília algo que não acontecia há dez anos. READ Canções HD, encontro com Cecco e Cipo

E lá estava ela.

“Mas nunca fiz contatos diretos.” Quando liguei para Mintana para contar sobre o massacre de Kapase, depois que um policial me avisou, ele disse: Temos que fazer uma transmissão ao vivo, reúna todo o material que puder e mando um repórter: pegue um avião e vá embora. Estarei aí em 2 horas. Na verdade, ele não mandou ninguém e me disse no último minuto, para não me preocupar, para posar para a câmera. Pânico total. Mas estamos começando a fazer essa transmissão ao vivo sem fim. Eu tinha 18 anos.”

E então ele começou a trabalhar como repórter siciliano para o Tg5.

Rai tinha vinte pessoas em Palermo e vinte em Catânia. Fiquei sozinho em todo o distrito e às vezes também tive que percorrer a Calábria.

Houve algum episódio desagradável antes?

Nunca contei isso, nem mesmo para Mintana, ou ele teria me mandado embora de lá. Mas depois de quatro ou cinco anos morando em Palermo e acompanhando o crime e a máfia, uma noite cheguei em casa e percebi que algo estava diferente do habitual: a luz da rua estava apagada. Era hora de colocar a chave na fechadura e senti como se duas pessoas me pegassem por trás e me batessem como se fossem serralheiros. Não denunciei porque tinha medo que tirassem tudo de mim.”

Existem arrependimentos?

“Foi muito importante para mim continuar fazendo o que fazia. Não fui o mensageiro que chegou, fez um favor e foi embora. Eu morava lá. Estava sob pressão. Também me lembro de pessoas me parando e dizendo: ‘Por que você não fala sobre turismo?’ Eu não acreditei.” “Com esse tipo de mentalidade. Mas então Mentana me levou para Roma. Felizmente.”

Sua voz o tornou famoso?

“É um som que você odeia ou ama, mas é inegavelmente reconhecível. Era minha maneira natural de falar, e não havia nada construído quando comecei. idade: me comparei Pessoas que são 30 ou 40 anos mais velhas que eu e que não me levam a sério, porém, tenho encontrado essa timidez muitas vezes ao longo dos anos. READ 5VIE, 8ª edição da Milan Design Week 2021

Com que lógica?

“Quando saí da Mediaset, senti que havia um preconceito contra mim, porque para muitos trabalhar com Berlusconi significava ser seu amigo”.

Foi assim?

“Eu o conheci no meu primeiro ano no Tg5, ele me deu seu número e me disse para ligar se precisasse dele. Claro que nunca fiz isso. Ele era um homem cheio de charme, sempre tentando criar um camarim. Ele fez com que todos se sentissem importantes: desde o último garoto de Palermo, que era eu, até o diretor. Em geral, não nego os anos da Mediaset, foi bastante formativo».

Ele pode voltar?

“Com o projeto certo, por que não?”

O grande sucesso veio com “Quarta Série”, certo?

«« Programa incrível. Antes eu estava hospedando o Tg5 mas a certa altura o Clemente Mimoun decidiu tirar todo o pessoal da hospedagem das 13h, então me perguntaram se eu queria fazer esse piloto, na Rete 4. Anteriormente, reportar era assunto da Federica Sciarelli, então desenhei o programa: era uma espécie de revista com vários papéis cômicos. Claro, era uma forma diferente de reportar. Parecia que iam fechar o programa depois de três episódios porque não estava indo bem, mas depois começou a crescer até chegar a 17 por cento na Rete 4. Mesmo agora, na rua, as senhoras me perguntam quando eu termino . Voltarei para hospedá-lo.”

No entanto, também era um estilo muito discutido e girava em torno dos crimes mais hediondos.

“É por isso que em algum momento eu disse o suficiente: não queria ser associado apenas ao crime, não queria ser ‘aquele que está nas notícias sobre crimes’. Então decidi sair e fazer outra coisa, com um risco.”

De acordo com as tabelas da Rai, foi premiado.

“Em cada projeto quero trazer a minha maneira de contar histórias. Com o passar do tempo, me julguei com muito rigor, mas com as lições que a vida me ensinou, aprendi a não ter muita pena de mim mesmo, a cometer meus próprios erros e a não me culpar.

Há anos que ele está em contradição aberta com Franco Di Mare.

“Daria Benardi me pediu para fazer isso “Rai3 me envia” Ela permaneceu lá por cinco anos até que ele assumiu a direção. É claro que o diretor da rede quer mudar, mas não me mantenha como líder do canal até o último dia, quando você sabe que ele não consegue encontrar mais nada para fazer. Com ele, fiquei sem emprego. E pensar que juntos construímos o Afeganistão em excelentes condições. Então, por algum motivo, ele decidiu me declarar guerra, como se fosse sua obsessão. Ele também exigiu que eu não fosse convidado a ninguém, e convidou a todos, dizendo para não me convidarem. O único que não o assustou foi Guardi. READ Ele nomeou Lulu, Katya e Sully para uma vaga na final. Eliminação de Gianluca

Chegou o capítulo de “Boy Fostery”.

“Um programa difícil, com tantos registos, que ambos tentámos atualizar, acho que conseguimos. Devo muito ao Guardi. E no geral, no final, Di Mare me fez um favor.

Outras pessoas para dizer obrigado?

“Mintana.” e Sposini, que foi como um pai para mim: nos primeiros tempos, quando estava em Roma, ia dormir na casa dele. Ele me colocou sob sua proteção. Mentana era o gerente, ele questionou você. Antes de me mandar para o Afeganistão, onde permaneci dois meses, ele me pediu que lhe explicasse os limites. Para mim ele continua sendo o melhor dos melhores: admirei sua habilidade incansável e seu raciocínio rápido incomparável. Ela me deu uma chance quando ninguém mais deu. Ao longo dos anos também discutimos, mas cada vez que o vejo, ainda hoje sinto uma espécie de admiração em mim.

Você então falou com Ciarelli?

“Quando cheguei ao Al-Rai, eu era o concorrente. Então no começo houve um frio muito grande. Aí mandei uma planta para ela e ela agradeceu: Assinamos essa paz botânica. Porém, acho muito bom.

Sonhos para o futuro?

“Meu sonho era voltar para apresentar um programa com uma história alternativa diferente sobre o mundo que nos rodeia. O novo Rai me permite fazer isso e estou grato por isso. No futuro, gostaria também de explorar a publicação: há uma grande vontade de conhecer e obter informação.”

Você está satisfeito?

“Sempre tive uma relação conflituosa com meu corpo. Não gosto de me ver de novo. Mas acho que isso é uma coisa boa, uma vida normal é valiosa.”