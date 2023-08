A casa de luxo de Stefano Di Martino, Magic: Onde ele mora

Stephen DiMartino Ele teve grande sucesso nos últimos anos e graças a esses sucessos ele pôde se entregar a um deles Casa de luxo no centro de Nápoles. Na verdade, sua villa está localizada na Campânia porque ele é muito apegado às suas origens napolitanas. E a partir de algumas fotos você pode ver alguns vislumbres da casa.

Seus fãs se interessam e o acompanham nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde o dançarino e líder de orquestra é atuante e costuma postar alguns momentos de seu dia a dia. Ele tem cerca de 5 milhões de seguidores na rede social. Mas vamos dar uma olhada na luxuosa casa de Stefano Di Martino.

A luxuosa casa de Stefano Di Martino

Di Martino comprou uma casa em Posillipo, na sua amada Nápoles. Muitas personalidades têm aqui casa, entre elas: Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Renato Carusoni. Aqui ele passa seu tempo livre com amigos e parentes, descansando completamente. Várias fotos mostram parte de sua villa.

Stefano Di Martino em Movietele.it

Na verdade, você vê uma grande sala de estar com estilo, mas acima de tudo um amplo espaço exterior. Além da piscina com espreguiçadeiras, existe também uma rede e uma área desportiva. Na verdade stTiffano montou uma pequena academia onde ele e seus convidados pudessem se manter em forma sempre.

Certamente o ponto forte da Villa De Martino é a vista para o mar e o Vesúvio. No entanto, podemos considerar esta casa para exercícios aeróbicos e relaxamento. Na verdade, o seu dia a dia acontece em Milão e mesmo lá ele tem uma casa nada menos que uma casa em Nápoles.

A casa de luxo de Stefano Di Martino – movietele.it

Di Martino comprou seu apartamento em Milão no ano passado e está localizado no centro de Milão. Precisamente no Corso Garibaldi, zona muito prestigiada por alguns locais de interesse histórico e artístico. Sempre nas fotos sociais você pode ver uma casa espaçosa e luminosa, decorada nos mínimos detalhes.

Foi assim que Di Martino começou sua carreira na televisão

Stefano Di Martino é bastante conhecido do público italiano pela sua participação num dos programas de Mary De Filippi. Di Martino chega amigos como dançarina e é levada. Inicia sua jornada na escola mais famosa da Itália, onde também inicia um relacionamento com a cantora Emma Maroun, que participou da mesma edição.

Chegue às semifinais e ganhe a categoria dança. Ele consegue uma bolsa de estudos e vai estudar no exterior. Vá para Nova York Centro de Dança da Broadway. Trabalhou em diversas empresas antes de retornar à De Filippi. Durante vários anos foi dançarino profissional e depois integrou o júri.

Stefano Di Martino para Amici

Depois de vários anos como dançarino profissional Stefano Di Martino Ele também apareceu pela primeira vez na televisão como maestro. primeiro como enviado para famosa ilha cEm Alicia Marcusi e depois opinião. passes para a gestão Feito no Sul sobre Raio 2 Com Fátima Trotta e Gregorassi. Mas isto é apenas o começo.

Desde 2019 é capitão do Esta noite tudo é possível sobre Raio 2. O programa goza de grande sucesso graças à sua gestão, mas também à presença de alguns frequentadores habituais como Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Em 2023 esteve no teatro com Melhor esta noite.