Os 10 espaços de coworking mais bonitos do mundo – UNIBA

Vamos descobrir juntos quais são os mais belos espaços de coworking do mundo, veja a classificação.

Espaços de coworking ao redor do mundo – Fonte: Web

Prevê-se que até 2024 existam perto de 5 milhões de indivíduos a exercer a sua atividade profissional em espaços de coworking, um crescimento de 158% face a 2020. Estes dados emergem do Global Coworking Spaces Growth Study 2020, ao qual acrescenta números fornecidos. pelo Observatório Politécnico de Milão, que quase 2 milhões de trabalhadores se inscreveram para trabalho inteligente em grandes empresas durante 2022.

Benefícios do coworking

Apesar disso, o trabalho flexível no nosso país não correspondeu às expectativas, ao contrário do resto do mundo, onde muitos profissionais veem esta forma de trabalhar como uma solução para redefinir não só o lado profissional, mas também a abordagem à privacidade.

“Os espaços de coworking oferecem muitas vantagens tanto para as empresas como para os colaboradores”, afirma Chiara Bassi, Country Manager da Coverflex em Itália, uma start-up especializada em bem-estar corporativo. “Em primeiro lugar, os escritórios partilhados permitem uma grande flexibilidade, tanto em termos de horários de trabalho como de trabalho. e localização geográfica. Em segundo lugar, ao reunir profissionais de diferentes formações e envolvidos em diversos projetos, os espaços de coworking ampliam as oportunidades de networking e promovem a criação de verdadeiras comunidades.

Através da estreita colaboração com diferentes realidades, a criatividade traz benefícios: a interação com novas pessoas e as mudanças no ambiente de trabalho estimulam a imaginação. Outro ponto a favor dos espaços compartilhados é a possibilidade de separar os ambientes de trabalho e pessoais, promovendo assim o equilíbrio entre vida e trabalho.

Trabalhe em qualquer lugar do mundo

Quem escolhe esta solução fá-lo pelo acesso a um espaço de trabalho inspirador e totalmente equipado, muitas vezes localizado em locais centrais das cidades. Um escritório partilhado é uma solução mais flexível e conveniente do que um estúdio privado, tornando-o ideal para freelancers, empresas que procuram trabalho extra espaço e startups, que caminham por natureza em direção à inovação e à mudança.

Além disso, para nômades digitais, esses espaços permitem trabalhar de qualquer lugar do mundo. E no caso de empresas que operam de forma totalmente remota, esses espaços tornam-se espaços de reunião de equipes. Adotámos esta abordagem desde o início porque acreditamos na importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e respeitamos as necessidades de cada colaborador, que é antes de mais nada uma pessoa. Baseamos a nossa abordagem em resultados e confiança, não na estagnação de tempos e lugares.

Está claramente demonstrado que as pessoas são mais produtivas e leais quando se sentem ouvidas e envolvidas num sistema que visa não só o lucro, mas também o bem-estar e a tranquilidade de quem com ele coopera.

Os 10 espaços de coworking mais bonitos

Tinohá (Milão, Itália)

Com uma área de 2.500 metros quadrados inspirada no estilo de vida e cultura japonesa, Tenoha é um lugar único no coração de Navigli, em Milão. Proporciona um espaço confortável com amplas áreas para trabalhar individualmente e em grupo. Além de reservas de escritórios, salas de reuniões e escritórios privados, a Tenoha oferece mais do que apenas co-working. O bar e restaurante junto à área de trabalho oferecem uma experiência gastronómica ao estilo japonês, enquanto a loja convida a descobrir novas ideias no final do dia de trabalho.

Selena Naves (Porto, Portugal)

Num dos destinos mais procurados pelos nómadas digitais, o Porto, o Selina Navis oferece um ambiente acolhedor com todos os serviços essenciais para um negócio. Entre as suas ofertas estão espaços comuns com escritórios, sala de brainstorming, sala polivalente para reuniões e apresentações, bar happy hour e cozinha comunitária com chá, café e fruta fresca.

La Industrial (Madri, Espanha)

Localizada no animado bairro de Malasaña, em Madrid, a La Industrial oferece um ambiente colaborativo numa antiga fábrica de 400 m². Este espaço inclui zonas comuns, gabinetes privativos, salas de reuniões, sala de formação e escritório, adequados às mais diversas necessidades empresariais. O bairro é famoso por sua vida noturna e cena cultural, enriquecendo a experiência de trabalho com diversas opções de entretenimento.

Opa Oosterdoc (Amsterdã, Holanda)

Com 10 andares e 1.200 lugares, o OBA Oosterdok está estrategicamente localizado próximo à Estação Ferroviária de Amsterdã. Além dos espaços de trabalho, oferece uma arquitetura interior e exterior deslumbrante. A vista panorâmica torna o ambiente de trabalho único e inspirador, oferecendo uma experiência diferenciada para os profissionais que aqui atuam.

Match Room Café (Chiang Mai, Tailândia)

Localizado na famosa zona turística de Chiang Mai, o Much Room Cafe é um lugar único. Com boa conectividade à Internet e opção de trabalhar tanto no interior como no exterior, oferece um espaço único para quem procura um local tranquilo e inspirador para trabalhar. O menu do café oferece diversas opções para uma pausa relaxante.

Casa Tropicana Bay Remote & Digital (Koh Phangan, Tailândia)

Localizada na ilha de Koh Phangan, a Casa Tropicana é a base da Rede Remote&Digital para convivência, trabalho conjunto e bem-estar. Além de seus espaços de trabalho bem equipados, também oferece restaurante, bar e eventos diários. Este espaço não só facilita o trabalho, mas também cria um ambiente comunitário para profissionais que buscam inspiração e conexão.

Lexias Hostel e Cowork (Siargao, Filipinas)

Projetado para nômades digitais, o Lexias Hostel and Cowork combina acomodação e espaço de trabalho em um paraíso tropical. Com Wi-Fi estável, mesas de trabalho, ar condicionado e uma vista deslumbrante, oferece uma casa produtiva e convidativa para quem busca o equilíbrio entre trabalho e natureza.

WeWork – via Mazzini (Milão, Itália)

Localizado no vibrante coração de Milão, perto das principais atrações, o WeWork – Via Mazzini é um local de trabalho moderno distribuído por 10 andares. Convertido a partir de um banco histórico, oferece escritórios luminosos, áreas de estar, salas de conferências e elegantes escritórios privados. A sua localização central e a atmosfera animada da cidade criam um ambiente de trabalho estimulante.

Estação Urbana (Buenos Aires, Argentina)

Um lugar ideal para trabalhar enquanto visita a Argentina, a Estação Urbana oferece um espaço sofisticado que estimula a criatividade e a produtividade. Com espaços amplos e mobiliário requintado, dispõe ainda de um terraço para momentos de relaxamento e de uma sala de cinema para escapadelas extraordinárias.

Mulheres One Roof (Melbourne, Austrália)

Dedicado às mulheres que causam um impacto positivo em todo o mundo, o One Roof Women é um centro inovador em Melbourne. Fundada para fornecer ferramentas e competências a mulheres empreendedoras, a empresa cresceu rapidamente e tornou-se numa comunidade global de mulheres influenciadoras. Seu sucesso é uma prova da diferença que as mulheres podem fazer no mundo dos negócios.