Mara Mayonci, chegou uma reclamação séria: apareceu um vídeo dele pegando ela

Mara Mayonci foi pega e foi feita uma denúncia pesada que pode destruí-la, ela já o fez e há provas.

Há uma das muitas notícias de fofoca que mantém a web em suspense atualmente. Estamos falando de uma diatribe História no Instagram entre Mara Maionci e Tiziano Ferro.

Tudo começou quando… Mara Maionchi foi convidada para Belve e quando questionada sobre quem não estava grato pelo seu sucesso, a gravadora nomeou Tiziano Ferro, após alguma hesitação. A partir daqui começou uma verdadeira sensação midiática, principalmente depois que a própria Vero decidiu responder à própria Mara por meio de um story no Instagram em que ela revelou coisas completamente incômodas sobre o relacionamento deles, além de um vídeo bem explicativo sobre a situação.

A disputa entre os dois famosos continuou por um tempo, mas o que fica mais impresso são as acusações feitas contra Maiocci pelo próprio Ticiano e de forma não muito sutil. Aparentemente, T.Eziano confirma história já conhecida no setor de que Mara o obrigou no passado a esconder sua homossexualidade Isso o levou a perder alguns quilos para ter sucesso.

Um vídeo postado por Tiziano em particular parece “provar” Mara e negar suas fortes declarações. Em suma, as condições para a amnistia parecem cada vez mais fora do alcance, especialmente para estas pessoas À luz das “evidências” apresentadas por Ferro para sustentar a sua tese. Devido a essa “reclamação” mostrada através do clipe em questão, Mayunchi poderá sofrer algumas repercussões em sua carreira.

Palavras de Tiziano e resposta de Mara

Assim que tomou conhecimento das declarações feitas por Mara Mayonci a Belf, a respeito da sua alegada falta de gratidão, o cantor radicado na Califórnia não hesitou em responder imediatamente. “Fiquei grato a você e provei isso um milhão de vezes em um milhão de ocasiões.“Tiziano escreve na web e continua:“Nos encontramos diversas vezes: em estúdios de TV, shows, camarins, e todas as vezes nos abraçamos e rimos dos velhos tempos.” Então ele acrescentou com raiva:Se é isso que você realmente pensa, por que não me contou em uma dessas ocasiões?

Fica claro pelo tom que se sente uma forte decepção por parte do artista em relação ao seu antigo professor. Por sua vez, Mara Mayanchi na coletiva de imprensa do programa No Festival Eurovisão da Canção, ele admitiu abertamente que pressionou Vero a perder peso, mas apenas pela sua saúde, devido à sua tenra idade. “Nada foi feito à força“A apresentadora fez questão de ressaltar isso e depois esclareceu sua posição por meio de um story no Instagram.

O vídeo que emoldurou Mara Maiucci

Aliás, Mayunchi escreveu então nas suas redes sociais, definindo melhor a sua posição, nomeadamente que o que mais lamentava era a ausência de um dos seus alunos. No entanto, estouO vídeo publicado pelo cantor latino pretende refutar esta tese: Tiziano Ferro não concorda com isso e já denunciou, no sentido que trouxe ao conhecimento, a sua empresa Seguidores Da “Mentira” de Maionchi.

No vídeo, Tiziano Ferro abraça Mara calorosamente Nos bastidores de um show e ele a beija carinhosamente. Isso atestaria a gratidão que Mayonchi sente por não ter recebido de Ticiano. Talvez a verdade, como todas as coisas, esteja no meio. Enquanto isso, estamos esperando para ver se haverá mais reviravoltas ridículas.