Fedez “não está se sentindo muito bem”: o ex-namorado preocupa os fãs do rapper

Fedez voltou a ser alvo do furacão por causa do caso que, segundo as investigações preliminares, o ligaria ao espancamento de Cristiano Iovino. Mas nas últimas horas, a RAI Communications também fez barulho, já que a empresa anunciou que a presença do rapper Alessandro Cattelan será omitida. “Conforme acordado com a assessoria de imprensa do artista, informamos que, ao contrário do que foi anunciado, e por motivos de saúde, Fedez não poderá participar do primeiro episódio de From Close Up Nothing is Normal, novo programa de Alessandro Cattelan transmitido de Segunda-feira, 20 de maio, no Canal Al-Rai 2″, lemos. Os fãs também estão preocupados, pois não estão recebendo atualizações ou esclarecimentos da cantora nas redes sociais. Ao fundo, sempre há o fim do casamento com Chiara Ferragni. Será possível que esta seja uma crise nova e profunda? Os sinais estarão todos lá. As palavras do amigo do Fidesz também confirmam este processo de reconstrução.

Nas últimas semanas, a decisão do rapper de mudar claramente o seu comportamento alimentou preocupações entre os seus apoiantes. Pelo menos pelo que a pessoa em questão costuma compartilhar, além de mudar seus hábitos, o cantor também mudou seu círculo de amizades. Além disso, desde que se soube que ele estava em desacordo com Ferragni, Fedez acabou no centro de problemas jurídicos. “A cada ano e meio ele troca de amigos porque discute com todo mundo”, disse o semanário Genti, que entrevistou um ex-amigo seu. Ele acrescentou: “Ele terminou com a esposa e está fazendo essas bobagens. Ele não pensou nas consequências? Só tenho uma explicação: ele não está bem, mas é real”.