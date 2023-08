Britney Spears e Sam Asgari estão prestes a se divorciar

Conforme relatado pelo TMZE Britney Spears e Sam Asgari Eles estarão a um passo do divórcio.

Uma discussão furiosa sobre uma suposta infidelidade enfureceu tanto o casal em agosto que o ex-personal trainer, agora ator, estava saindo de casa. É apenas uma questão de tempo até que Sam peça o divórcio.A fonte explicou, com Asghari acreditando nos rumores da infidelidade de Britney.

TMZ acrescenta que há “problemas profundosDurante meses, Sam dormiu cada vez menos em casa, enquanto Britney supostamente agredia fisicamente o marido várias vezes.

Spears tem um acordo pré-nupcial protegendo todos os seus bens, mas uma fonte disse ao TMZ que o provável fim do casamento faria com que Britney assinasse um cheque para Sam que consertaria as coisas, pelo menos financeiramente.

Publicamente, Sam sempre defendeu Britney contra qualquer crítica, mas ele vai viver os últimos anos frustrado.

Os dois se conheceram em 2016, no set de um vídeo, e nunca se separaram.

Em 2021 o noivado, em 2022 o casamento, no meio de uma operação envolvendo uma pop star.

Agora o divórcio, o terceiro de Britney depois daqueles com Jason Allen Alexander e Kevin Federline.