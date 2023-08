Fiat 124 Abarth e aquele último ‘viva’

Septuagésima quarta edição de Rali de Monte Carlo, o rali mais importante do calendário mundial. A vitória no prestigioso principado sempre valeu uma carreira inteira. Provavelmente poucos se lembram que há apenas trinta anos, nas estradas de Turim, ele disputou a última corrida do campeonato mundial carro inesquecívelE Fiat 124 Abart. Ainda hoje, sua linha, agressiva e refinada ao mesmo tempo, mantém seu charme intacto.

O Fiat 124 Abarth estreou em 1973ganhe imediatamente Campeonato Italiano de Rally; Na época, o motor de 1756 cc entregava 165 cv. No ano seguinte, a cilindrada aumentou para 1.839 cc, com a potência aumentando primeiro para 180 cv e depois para 200, graças a uma solução de quatro válvulas por cilindro. Maurice Ferrini E Gino Macaluso O carro foi levado à reafirmação no Campeonato Italiano.

Depois a injeção mecânica aumentou a potência para 210 cv em 1975, quando Maurizio Ferrini voltou a ser campeão europeu, enquanto Roberto Gambiagi E Emanuel frente solar Eles deram ao 124 Abarth o título tricolor novamente. Portugal tornou-se o terreno favorito, após duas vitórias consecutivas, em 1974 com Lírio Pinto E em 1975 com Marco Allen. Então, as sensações que o 124 Abarth fez os entusiastas experimentarem no “Montecarlo” são incomparáveis. Recordamos, em particular, a edição de 1975, uma luta totalmente italiana, ou melhor, torinesa, entre o Lancia Stratos e, mais especificamente, o Fiat 124 Aparthes.

Logo, dois dos três Lancias foram confiados Jean Claude Androuet E para Lele Pinto, eles tiveram que desistir e deixar ir Sandro Munari De qualquer forma, é rebuscado, e para a classe e para o carro, que foi criado especificamente para corridas de rua, dirigir. Atrás dos contornos da Fiat, com Hanno MykolaMoein navega por janeiro ToddMarco Allen E Fúlvio séculosterminou em ordem, com vantagem avassaladora sobre a concorrência.

até o Vale de Aosta Raleigh ele encontrou ofertas De 124 apartes. em 1974, Ferruccio Vicardi E urina Vamos voltar (Scuderia Tre Gazzelle) terminou no lugar de honra, sendo derrotada por apenas três segundos James Belganta E Caetano Orlando em Stratos. cristão falhas, panesse mudou de Mário Viglione (Ferrato Corse), terminou no pódio mais baixo da Coppa Basile, com Aldo Netto E Roberto Pétanen Em quinto lugar.

Em 1975, ainda se destacando com a tripulação do Lívio Lorenzelli E Franco Coloravi (Vinylchorus), atrás Fernando Montaldo E Cláudio poços, com Lancia Fulvia HF. Finalmente, em 1976, ele conquistou a vitória com João Mondino E Ettore Tesio (Scuderia Genzianella Veltro), enquanto Thomas Concas E Cláudio Fabro (Valle d’Aosta Rally Team) terminou em 3º na Taça de Basileia.