Quem é o namorado de Stefano Giovino e todos os detalhes do casamento

Luisa Horns esposa. Após o longo adiamento da Covid, a cantora e apresentadora vai se casar no dia 9 de setembro. eu vou casar Stefano Giovinoum oficial dos carabinieri com quem ela esteve associada por algum tempo.

Luísa Corna vai casar

O casamento será celebrado no Palazzolo sull’Oglio, na província de Brescia, com as festividades marcadas para a “Madonnina”, o santuário da Madona de Lourdes. A data oficial é relatada por Giornale di Brescia.

Amor com Stefano

Luísa Corna vai casar pela primeira vez. Romance nos anos 90 com o ex-jogador de futebol e comentarista de TV Aldo Serena, a cantora teve um relacionamento com Alex Peretti. Depois o encontro com Giovino e a longa história que se arrastou por anos. “Ele é oficial carabinieri – disse em entrevista em 2016 – é 15 anos mais novo que eu. Nos olhamos pela primeira vez durante uma manifestação e foi amor à primeira vista. Ele me passa segurança e serenidade, e estou feliz por tê-lo conhecido neste momento da minha vida.

quem é o noivo

Giovino foi Comandante de Chiari de agosto de 2014 a setembro de 2018. Posteriormente, mudou-se para Brindisi e depois para Livorno, onde comandou a Seção de Apoio do Regimento de Pára-quedas dos Carabinieri Toscanos. O casamento já vinha sendo planejado há algum tempo, mas a celebração foi adiada ao longo dos anos devido às consequências e restrições da pandemia de Covid. Logo o fatídico sim.

