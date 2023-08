Rai elimina Roberto Saviano após fala sobre Salvini

Rai cancelou a segunda temporada de Insiders. Cara a cara com o crimeprograma Rai 3 de Roberto Saviano Onde o escritor entrevista pessoas que fizeram parte de organizações criminosas. Serão transmitidos quatro episódios da transmissão, que já foram gravados.

Ray elimina Saviano: “Não está na programação“

Isso foi emitido por uma decisão do CEO da Al Rai Company, Roberto Sérgio. “Não está na programação“É uma escolha comercial, não política”, declarou o diretor da viale Mazzini em entrevista ao Il Messaggero, respondendo aos que indicaram que poderia ser uma vingança pelo caso. Felipe Vasey. nos lembramos disso Ray cancelou o programa, chamado I Facci Vostri, também para este últimocomo autor de um artigo de mau gosto sobre livre Centra-se em torno de uma suposta vítima de estupro pelo filho do presidente do Senado, Ignazio La Russa.

Roberto Saviano e o ataque a Matteo Salvini: “Ministro do Submundo”

Com toda a probabilidade, essas são as frases que você pesa Roberto Saviano Líder da Liga Ali e Ministro da Infraestrutura Mateus SalviniFoi definido muitas vezes Ministro do Submundo. No entanto, a gota que quebrou as costas do camelo ocorreu quando o político milanês comentou o seguinte Candidatura de Carola Racket ao Campeonato da Europa Com a lista da esquerda radical alemã “Die Linke”: “De bater em barcos de patrulha italianos da Guardia di Finanza para correr para a esquerda é um momento. Muitas felicidades, viva a democracia!”.

O comentário raivoso de Saviano foi imediato: “Carola Rackete nunca tropeçou na justiça italiana. Quando o Ministro do Submundo vai parar de mentir?”.

A primeira temporada de Insiders. Cara a cara com o crime Foi transmitido na Rai 3 de 12 de fevereiro a 5 de março de 2022 em horário nobre aos sábados. A transmissão, também tendo em conta o horário bastante complicado (Amici também era transmitido no Canal 5 na altura), manteve-se entre os 4 e os 5 por cento de participação, com exceção da segunda parte, que teve 1.201.000 espectadores, com uma percentagem de 5,7%.