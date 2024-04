Sem CR7, Ramos dá Pepe a Portugal

Por Paulo Grilli

Gonçalo Ramos tem 21 anos, a mesma idade que Cristiano Ronaldo tinha no Mundial de 2006, o seu primeiro. Quando ontem ele entrou várias vezes na baliza suíça, com a estrela do CR7 a aplaudir na penumbra do banco, muitos pensaram que estavam a testemunhar o surgimento de um novo herói. É realmente a era GC26? É cedo para dizer: mas Portugal está firmemente entre os oito primeiros do Mundial, em grande parte graças a este jovem jogador de pés mágicos, que já mostrou todo o seu talento pelo Benfica, à frente do seu país com esta internacionalização. Vale a pena.

A escolha do técnico Santos de retirar Cristiano da lista de ‘disponíveis’ parece interessante. Mas na realidade, o povo lusitano, como comprova o fiável jornal online “A Bola”, foi totalmente a favor da opção pelo abaixamento temporário da bandeira do futebol. Até porque seu status de herói não é mais proporcional às suas vantagens em campo.

Desde 2008, Ronaldo não fica no banco de reservas no início dos jogos da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu. Mas as estatísticas dizem muito pouco sobre o novo Cristiano, que tem o sol e o dinheiro da Arábia nos olhos e poucos golos no bolso. Só quando chegou o segundo gol de Pepe, alguns anos mais velho, ele se levantou alegremente do banco para comemorar. Portas giratórias a todo vapor no Catar: O eterno zagueiro certamente não foi titular nesta Copa do Mundo, mas se tornou titular devido à lesão de Danilo Pereira na estreia contra Gana.

Não houve nenhum jogo entre as duas seleções que tenha contribuído para a eliminação da Itália – a Suíça venceu-nos no grupo e Portugal venceu o play-off ao derrotar a Macedónia do Norte. Mesmo com Leão e Cancelo inicialmente no banco, e aí reside mais a grande coragem do Santos do que a exclusão de Ronaldo, a Seleção dominou o jogo, deixando os suíços com a única chance de perseguir. Um João Félix rejuvenescido facilitou tudo no ataque, enquanto Bruno Fernandes e Bernardo Silva afastaram todos os indícios dos adversários com a sua classe de brincalhões sempre móveis.

O futebol tem bolhas, mas não é menos sólido. Na defesa, uma falta cobrada por Shaqiri causou arrepios na espinha do português ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Ramos e Guerrero quase mandaram os créditos finais da partida. Assim como aconteceu com o Brasil contra a Coreia, o gol de consolação chegou ao adversário através de Akanji: mas novamente Ramos não perdeu a oportunidade de vencer novamente, e Leão acrescentou as condecorações.

Temos os oito primeiros colocados do Campeonato Catar 2022, e a partir de agora não faz sentido falar em favoritos. Mas Portugal está lá, claro, e Marrocos tem a oportunidade de dar um passo em frente, na procura de pelo menos um lugar entre os quatro primeiros. Ele venceu em 1966 com Eusébio quando era terceiro, depois ficou em quarto lugar no famoso 2006, que também viu um CR7 registrado. Ontem a torcida chamou por ele, em determinado momento, e o Santos o trouxe. O sucesso já era certo e também havia espaço para lendas, por mais tênues que fossem.