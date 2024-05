Maldini diz: “Minha entrevista na Rádio da Liga Italiana foi proibida”

Entrevistado na Rádio da Liga Italiana Está em toda a web como sempre porque quando Paulo Maldini Ele nunca fala casualmente e é capaz de expor com calma e educação problemas e temas que muitas vezes são subestimados. O ex-capitão e herói do AC Milan, que rompeu seu relacionamento como técnico no verão passado a pedido dos proprietários do Red Bird, No entanto, informou hoje que essa entrevista foi censurada, que houve pressão para não a publicar e que, portanto, iria tomar medidas legais para se proteger.



“Entrevista controlada” – Quem esqueceu? Uma nota foi emitida por seu advogado Danilo Bongiorno em nome de Maldini: “Diante da censura conhecida Em sua entrevista na Rádio Serie A (ou seja, a transmissão televisiva oficial da liga de futebol da Serie A) em 9 de maio, Paolo Maldini anunciou que já nomeou o seu defensor para se proteger de comportamentos tão perigosos a que foi injustamente submetido.. O advogado Danilo Bongiorno em nome do Sr. Paolo Maldini adverte qualquer pessoa contra a repetição de tal comportamento e reserva-se o direito, se necessário, de tomar quaisquer medidas para proteger os seus clientes; E em defesa do direito fundamental à liberdade de expressão.”

Guia Alciato Nos últimos dias, na sequência da entrevista à imprensa Alessandro AlciatoA pessoa que conduziu a entrevista denunciou nas redes sociais “Pressão para não transmitir.” Ele se virou para Maldini e disse: “Sua liberdade de pensamento sempre faz a diferença”.



Uma réplica da liga – Durante o dia, a Liga Serie A quis se posicionar sobre o assunto e apresentar a sua própria versão dos fatos: “Com referência à nota de imprensa emitida pelos principais órgãos de comunicação social sobre a alegada “censura” da entrevista com Paolo e a transmissão de Maldini via “Rádio Série A com RDS”, A Liga Italiana de Futebol determina que a notícia é falsa, já que a entrevista completa foi transmitida duas vezes pela rádio em 9 de maio. Imediatamente, a minuta completa foi enviada a todas as redações de imprensa para que pudessem revisá-la na íntegra. Nem mesmo o facto de ter havido pressão para não transmitir a entrevista é verdadeTambém é fácil de verificar, pois a publicação é baseada apenas na própria universidade. Esta entrevista, depois de transmitida na íntegra na rádio e depois de os excertos mais importantes terem sido publicados nas redes sociais oficiais da Liga, voltou também a ser publicada na íntegra no canal da Serie A no YouTube, onde permaneceu até à tarde. Após numerosos comentários negativos, incluindo sobre o herói da entrevista, a Liga Italiana, com total independência editorial e em conformidade com uma prática típica na gestão de canais sociais que tem sido habitualmente adoptada no passado para limitar sentimentos negativos semelhantes, colocou a entrevista acima mencionada em modo “não listado”. Na manhã de sexta-feira, passada a polêmica, a entrevista voltou a ficar disponível no canal oficial da liga no YouTube, onde ainda hoje pode ser assistido na íntegra.



