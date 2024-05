Carro sobrevoa vídeos de comissário

o Rali de Portugal 2024A quinta etapa do WRC no fim de semana passado, vencida por Sebastien Ogier, corria o risco de se transformar em drama na sexta-feira. Na etapa SS5, primeira passagem pelo percurso especial de Arganil, O carro Hyundai i20 N Rally2 do finlandês Teemu Suninen saiu da estrada e deu um salto impressionante Em uma pilha de terra. Felizmente, a tripulação não ficou ferida, mas os danos ao carro foram significativos, obrigando Sonnen a abandonar a competição. Porém, ao observar vídeos gravados pelo público em local não muito distante do local do acidente, descobriu-se que outra pessoa corria sério risco de se ferir.

O finlandês Timo Suninen, ao volante de um Hyundai i20, saiu da fase preliminar em quinto lugar na prova ACP, Argan 1, e foi obrigado a abandoná-la. Foi sexista fazer WRC2.😧#RallyPortugal #wrc #acp pic.twitter.com/WP8U4SXBY6 – Rali de Portugal (@rallydeportugal) 10 de maio de 2024

Perigo louco O acidente ocorreu em um trecho de descida que inclui uma série de curvas bastante rápidas. Exatamente atrás do morro que serviu de plataforma de lançamento para a Hyundai O delegado rodoviário esteve presentePode ser facilmente distinguido pelo seu babador amarelo. Ele não conseguiu ver a chegada do carro que apareceu de repente acima de sua cabeça acompanhado pelos gritos da multidão, e felizmente foi colocado a uma distância segura daquela área. Fotos tiradas de frente mostram que o carro literalmente pulou por cima do comissário, praticamente subindo em cima dele.



Mais entusiasmo pelo ácido @TeemuSuninenRac…Um agente da Guarda Nacional quase foi preso pela Hyundai… Veja mais do vídeo..,#WRCnaSPORTTV pic.twitter.com/7WliSCcRq2 – José Manuel Costa (@JoseMGCosta) 10 de maio de 2024

Final feliz Outro vídeo tirado de lado mostrando como fazer isso O Comissário avançou na direcção certa, evitando efetivamente o caminho do carro de Soninen. Talvez, dado o tamanho e a direção do salto, ele tivesse escapado de qualquer maneira, mas graças aos seus reflexos evitou o risco de ser atingido por pedras e destroços voando pelo carro. Não houve consequências físicas para ele, mas o incidente demonstrou mais uma vez a importância de respeitar as áreas restritas ao público: se as pessoas estivessem naquele local, as perdas poderiam ter sido trágicas.