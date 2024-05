Roma Lina que sabe lidar (com todos)

Em Junho, a armadilha dos ganhos de capital imposta pelo acordo (esperados 40 milhões) não será desencadeada. Um aumento significativo das receitas e uma melhoria acentuada das contas – apesar de um aumento de 20% na massa salarial – permitirão Roma Desenvolver um mercado mais dinâmico e livre. A redução dos sacrifícios será significativa: estamos a falar de uma recuperação obrigatória de dez milhões no máximo. Tudo isso graças a um trabalho aprofundado e sigilo absoluto Lena Soloko.

Durante meses, a mídia local e os torcedores estiveram próximos daqueles que conseguiram trazer a Roma de volta ao centro de Roma. Mesmo um jornal nacional com um século de história e de sucessos, como o nosso, que no passado foi muito crítico de Pallotta (e dos seus derivados), regista com alegria os progressos alcançados pelo gestor grego, que foi muito apreciado a nível europeu e ouvido por um membro do Conselho de Administração. Comissão Económica para África.

em pouco tempo Lina conseguiu entender a cidade, o clube e o futebol italiano E a dinâmica política que o sufoca: depois de estudar cuidadosamente a triburia, eliminou os reis mesquinhos que a governavam e restaurou a centralização do clube; Então ele conseguiu expulsar o gigante com total clareza Mourinho E inauguração De Rossi; Resolveu um difícil escândalo de vídeo pelo qual não foi responsável, mas pelo qual a empresa sofreu em termos de imagem e, sobretudo, dele Enfrente a liga de frenteencontraram o apoio de grandes nomes, mesmo que se diga que não gostaram de espalhar uma mensagem contra a Presidente Cassini: Os nossos gestores adoram sombras.

Lena, 41 anos, casada e mãe, afirma que o nosso futebol necessita desesperadamente de inovação e de maior representação feminina ao mais alto nível, e não apenas uma questão de elegância formal (ignoramos o traje estranho de muitos dirigentes masculinos) para nos concentrarmos em o terno, ah): coragem e caráter Suas ações deveriam sugerir aos proprietários de clubes não tanto o aumento das cotas femininas, mas sim a competência e a ética de trabalho dos dirigentes. A linha grega – rigorosa, realista e construtiva – impõe-se ao imaginário dominante que se tornou uma galeria desolada do nosso mundo.

Acredito, tal como Giraud, a antiga ministra Françoise e Les Olivier: “Poderemos dizer que alcançámos a igualdade de género quando as mulheres da classe média assumirem cargos de responsabilidade”.