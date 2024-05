Rally de Portugal 2024: atualizações do dia 2

No final de um dia de muitos altos e baixos, Sébastien Ogier terminou em primeiro no sábado Rali de Portugal 2024. O francês salvou o crédito da Toyota ao adiar um ataque de Ott Tänak nos momentos finais de hoje, mantendo a vantagem em quase 12 segundos. Porém, a Hyundai conseguiu um excelente resultado parcial para a equipeCom o terceiro lugar para Thierry Neuville e o quarto para Dani Sordo. Adrien Fourmaux confirmou o seu bom momento com um quinto lugar que não foi comprometido por Elfyn Evans que nunca foi competitivo neste fim de semana, enquanto o francês ficou a 7 segundos de Sordo. No WRC2, Jean Solans vence Joshua McErlane Uma diferença de 8 segundos, e amanhã tentará defender o primeiro lugar também do retorno de Johan Rosell. Relembramos que os pontos atribuídos de acordo com a classificação de hoje só serão confirmados com a realização das provas agendadas para amanhã, durante as quais decorrerão quatro especiais de 62 km que determinarão a classificação “Super Domingo”.

Rally de Portugal 2024, classificação após SS18



PDV. piloto carro Destacamento 1 Sébastien Ogier Toyota 3:01:55,8 2 Tanak de outubro Hyundai +11,9 3 Thierry Novel Hyundai +1:11,4 4 Dani Sordo Hyundai +1:25,6 5 Adriano Formo fortaleza +1:32,9 6 Elvin Evans Toyota +3:23,8 7 Nikolai Gryzin Citroën +9:25,5 8 Jean Solance Toyota +9:35,2 9 Joshua McErlane Skoda +9:43,2 10 João Russell Citroën +9:46,8

SS16 A segunda passagem a 37 quilómetros de Amarante sorri a Sébastien Ogier. O francês conseguiu o melhor tempo, 4 segundos à frente de Ott Tänak Dá um grande salto rumo ao sucesso parcial na classificação de sábado do Rali de Portugal 2024, conquistando valiosos pontos ao estónio e à Hyundai. Thierry Neuville permanece em terceiro, preocupado com a falta de chuva esperada e com o calor colocando os seus pneus à prova. Nem tudo mudou atrás dele, enquanto a batalha no WRC2 ainda está muito quente: com Nikolay Gryazin transparente para efeitos de classificação, Joshua Makrelian está pouco mais de um segundo à frente do espanhol Yann Solans. Ainda faltam dois testes para encerrar o dia: a segunda passagem em Paredes onde Tänak e Johan Rosell tiveram problemas esta manhã e um teste de 3 km de largura agendado para as 20h05, hora italiana.

Rally de Portugal 2024, classificação após SS16



PDV. piloto carro Destacamento 1 Sébastien Ogier Toyota 2:47:47,1 2 Tanak de outubro Hyundai +11,9 3 Thierry Novel Hyundai +1:12,3 4 Dani Sordo Hyundai +1:13,8 5 Adriano Formo fortaleza +1:33,8 6 Elvin Evans Toyota +3:12,2 7 Nikolai Gryzin Citroën +8:55,2 8 Joshua McErlane Skoda +8:59,4 9 Jean Solance Toyota +9:00,7 10 João Russell Citroën +9:21,0





Campeonato do Mundo de Ralis 2024, Rali de Portugal: Thierry Neuville (Hyundai)

SS14-15 O desafio se intensifica na cúpula Rali de Portugal 2024. Ott Tänak assinou o melhor tempo nas duas primeiras especiais da tarde, ficando a 8 segundos do francês a três testes do final. Tal como esta manhã, o alto Amarante poderá em breve deixar frases importantes para resolver. As restantes posições mantiveram-se inalteradas, com Thierry Neuville a manter o pódio com Dani Sordo. Outro desenvolvimento no WRC2: Depois de Oliver Solberg e Johan Russell, o terceiro líder Gus Greensmith também enfrenta um episódio infeliz. O britânico sai da estrada e fica preso em uma vala na lateral da pista (vídeo abaixo) e passa a primeira colocação para Nikolai Gryazin que, no entanto, não acumulou pontos no campeonato nesta rodada. Surpreendentemente, os 25 atribuídos ao vencedor irão para o irlandês Joshua McErlane.

Rally de Portugal 2024, classificação após SS15



PDV. piloto carro Destacamento 1 Sébastien Ogier Toyota 2:23:37,5 2 Tanak de outubro Hyundai +7,8 3 Thierry Novel Hyundai +53,2 4 Dani Sordo Hyundai +59,0 5 Adriano Formo fortaleza +1:22,8 6 Elvin Evans Toyota +2:47,4 7 Nikolai Gryzin Citroën +7:40,2 8 Joshua McErlane Skoda +7:41,0 9 Jean Solance Toyota +7:50,3 10 João Russell Citroën +8:03,5

Atualizações matinais



SS13 sábado de manhã Rali de Portugal 2024 Terminou com outras reviravoltas. Assuma o controle do show de Paredes Sebastien Ogier, que recuperou a liderança na classificação geral. O francês levou a melhor devido a um furo no pneu que atrasou Ott Tänak a meio do teste de 16 km. O estónio pressionou quase 14 segundos e acredita que o loop lhe custou cerca de vinte segundos: vai recomeçar esta tarde com 13 segundos para recuperar, o que não é impossível tendo em conta o que mostrou até agora. Atrás dos dois primeiros está confirmada a dupla da Hyundai Thierry Neuville e Dani Sordo, com Adrien Formo e Elfyn Evans logo atrás. Outro desenvolvimento em WRC2: Após a saída de Oliver Solberg, Johan Rüssel conseguiu desfrutar do primeiro lugar por um curto período. O francês teve que parar para trocar o volante e perdeu diversas posições. Gus Greensmith está agora na liderança 45 segundos à frente de Nikolai Gryazin. A segunda volta deste sábado desafiador terá início às 15h35, horário italiano.



Rally de Portugal 2024, classificação após SS13



PDV. piloto carro Destacamento 1 Sébastien Ogier Toyota 2:12:17,1 2 Tanak de outubro Hyundai +13,6 3 Thierry Novel Hyundai +54,4 4 Dani Sordo Hyundai +58,0 5 Adriano Formo fortaleza +1:18,4 6 Elvin Evans Toyota +2:39,3 7 Gus Greensmith Skoda +6:21,6 8 Nikolai Gryzin Citroën +7:06,6 9 Joshua McErlane Skoda +7:11,3 10 Jean Solance Toyota +7:14,9





Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, Rali de Portugal: Ott Tänak (Hyundai)

SS12 A primeira passagem ao longo dos 37 quilómetros da prova de Amarante não desiludiu as expectativas. Ele ganhou o teste Ott Tänak, que neste resultado venceu Sébastien Ogier por apenas 2 décimos No topo da classificação geral Rali de Portugal 2024. O dia amargo da Toyota continua no sábado: começou com três carros Yaris entre os três primeiros, A empresa japonesa Takamoto Katsuta também perdeu Depois de Kale Rovanpera. Os japoneses pararam durante os testes com graves danos à suspensão traseira esquerda. Thierry Neuville sobe assim ao pódio virtual, incapaz de alcançar a dupla líder, mas ainda assim capaz de alcançar um resultado importante na perspetiva do Campeonato do Mundo, tendo também em conta o sexto lugar de Elfyn Evans. O belga viaja com a frente do seu i20 danificada após um erro cometido na PE11. Na traseira, problemas técnicos pararam Gregoire Munster, enquanto no WRC2 Johan Rosell permanece na primeira posição, 12 segundos atrás de Jos Greensmith. A partir das 12h35 acontece a última especial deste intensivo matinal.

Rally de Portugal 2024, classificação após PE12



PDV. piloto carro Destacamento 1 Tanak de outubro Hyundai 2:00:33,9 2 Sébastien Ogier Toyota +0,2 3 Thierry Novel Hyundai +42,6 4 Dani Sordo Hyundai +44,9 5 Adriano Formo fortaleza +1:10,1 6 Elvin Evans Toyota +2:27,4 7 João Russell Citroën +5:28,6 8 Gus Greensmith Skoda +5:41,4 9 Nikolai Gryzin Citroën +6:38,0 10 Joshua McErlane Skoda +6:38,6

SS10-11 Começa com a reviravolta de sábado Rali de Portugal 2024. Kalle Rovanpera começou forte ao vencer a corrida SS10, mas jogou tudo fora na corrida especial seguinte ao permanecer plano durante todo o percurso enquanto seu Yaris estava deitado de lado na beira da estrada depois de fazer uma curva aberta. Sébastien Ogier, segundo colocado na classificação geral, aproveita e assume a liderança. Embora tenha feito o melhor tempo na ES11, o francês é seguido por Ott Tänak que o persegue por apenas 3 segundos. Porém, Takamoto Katsuta perdeu terreno, terminando na terceira posição, 15 segundos atrás. Apesar da melhor situação em relação a ontem, Thierry Neuville também enfrentou algumas dificuldades, que distorceram o seu desempenho ao longo da PE11 devido a alguns erros. O líder do Campeonato do Mundo ainda sobe para quarto, seguido pelo outro Hyundai de Dani Sordo, dois segundos atrás. Elfyn Evans ainda está em grande dificuldade no sétimo lugar e tem poucas chances de melhorar a sua posição, exceto através de erros graves dos outros pilotos do Rally1. Mesmo em WRC2, o SS11 foi fatal para o líder da classificação geral: Oliver Solberg capotou e depois manteve-se plano durante todo o percurso, deixando o caminho aberto para Johan Rosell, seguido por Jos Greensmith que o seguiu por 6 segundos. O primeiro percurso da temível Rota de Amarante, com 37 quilómetros, está agora definido.

Rally de Portugal 2024, classificação após SS11



PDV. piloto carro Destacamento 1 Sébastien Ogier Toyota 1:36:24,1 2 Tanak de outubro Hyundai +3,4 3 Takamoto Katsuta Toyota +15,7 4 Thierry Novel Hyundai +30,2 5 Dani Sordo Hyundai +32,9 6 Adriano Formo fortaleza +45,8 7 Elvin Evans Toyota +2:06,7 8 Gregório Munster fortaleza +3:01,8 9 João Russell Citroën +4:24,9 10 Gus Greensmith Skoda +4:30,8





Campeonato do Mundo de Ralis 2024, Rali de Portugal: Calle Rovanpera (Toyota)

WRC Rally Portugal 2024, programa do dia 2



Depois de uma sexta-feira equilibrada, há um sábado Rali de Portugal 2024 Promete dar a volta a uma classificação ainda muito curta, com seis pilotos em 18 segundos e até quatro em menos de 6 segundos. O programa de hoje inclui nove especiais, totalizando aproximadamente 145 quilómetros cronometrados. Preste especial atenção à Prova de Amarante, a terceira das duas etapas de hoje, com 37 km de extensão. Kalle Rovanpera lidera a classificação, seguido pelos seus companheiros de equipa Sebastien Ogier e Takamoto Katsuta, enquanto o carro Hyundai conduzido por Ott Tänak surge na quarta posição.