Adam procura a certeza nas terras lusitanas. O italiano almeja o pódio

A terra lusitana será quem relançará de vez o jogo Estrelando Andrea Adamo? O piloto italiano aquece os motores e está pronto Ser um dos campeões do Grande Prémio de Portugalquinta jornada do Campeonato do Mundo MX2024 de 2, que se realiza este fim de semana no autódromo de Águeda.

Depois dos parênteses Não é excessivamente categórico em relação às corridas realizadas na Itáliarespectivamente na Sardenha e Trentino, natural de Calatafimi Procuraremos respostas mais específicas Num fim de semana onde será importante não perder a classificação da turma.

Aliás, lembremos que atualmente ele está no topo da classificação geral Kay DeWolfLíder por 213 pontos Lingenfelder (187), Mysore (148)e Cohen (147). Em vez disso, Adamo ocupa a quinta colocação, com grandes chances de subir.

Afinal, o caminho português No ano passado ela já havia dado uma satisfação especial Para a KTM Centaur, capaz de conquistar o segundo lugar na Corrida 1 e o quinto na Corrida 2. O aspecto mais importante será Entre na pista com instinto matadorCom o desejo e a ambição de preencher a lacuna do grupo líder.