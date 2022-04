Pecador, com a existência de ontem, derrotar Zverev não é impossível

Jannik Sinner, pela primeira vez nas quartas de final do MCCC

Acorde suavemente com as luzes, cores e aroma da primavera que acompanha o seu café da manhã. É ainda mais doce quando você ainda tem a performance dominadora de Jannik Sinner de ontem em vermelho em Monte Carlo em sua cabeça. Jannik começou o torneio longe de ser bom. Balança, sofre, faz falta, força as bolas para fora, não muda de velocidade, tem problemas físicos, barriga, bolhas, tem dúvidas técnicas, não puxa a linha longa, faz alguns pontos com o segundo... Esta lista de horrores meio tênis, leia e deslize em todos os lugares que puder ir. Algumas das críticas são até válidas, baseadas em sentimentos e números reais. Mas… Finalmente chega a sexta-feira para um dos torneios mais emblemáticos e importantes do ano, e como está – como está, Yannick Sener o encontra em campo como sua terceira partida no Rainier III Stadium. Esta área rica em história que foi glorificada ontem, tornou-se um pandemônio – e não apenas graças aos torcedores italianos – no semblante de Sinner. Este início incerto foi temperado pela reação de Leonen no início do segundo set. Abaixo no intervalo, esses dois lados surpreendentes, sem sentido ou cheios de mil significados, quebraram a parede do adversário. Tudo desmoronou em poucos minutos para Rublev, enquanto o azul tomou o campo, os cantos e o resultado final. André assentiu, nunca desistindo, até devolver o backhand da vitória no match point.

Uma grande vitória sobre um grande adversário. Hoje estamos em trimestres. Estamos avançando no torneio, o nível foi elevado. Fora do grid estará Alexander Sasha Zverev. Com quase dois metros de força e talento, ele estraga tão discretamente um personagem que a definição de uma luta à beira da autodestruição é um eufemismo… Talvez seja aqui que Sinner tenha que pagar para tentar ganhar um jogo tão difícil mas não impossível.

Enquanto isso, Şener já derrotou Zverev. Roland Garros 2020, totalmente pé no chão. Foi o primeiro encontro deles. Jean jogou aqueles Grand Slams e sua envergadura nos pés, o que impressionou todo o grande mundo do tênis sobre o qual ainda pouco se sabe. Fazia frio no outono parisiense, os campos não eram muito rápidos, encharcados de umidade. A constante pressão e aceleração de Sinner minaram a força do alemão em 4 grupos, que não entendeu muito daquela derrota do ponto de vista tático. Ele não serviu bem, sucumbiu a padrões puros do nada durante a maior parte da partida e saiu surpreendentemente invicto. Sinner estava em muito boa forma, a ponto de fazer uma partida igual contra o formidável Nadal, e o adversário que ele colocou nas cordas no torneio era mais puro do que Djokovic.

Dois anos se passaram desde então. Zverev cruzou o caminho de Yannick mais duas vezes, para se vingar: dentro de casa em Colônia (Sacha venceu o campeonato) e no último US Open, no período em que o alemão trombeteou o melhor de sua carreira no tênis, graças ao ouro olímpico que acabara de conquistar ganho.

Zverev será o favorito? Sim, mas a vitória de um pecador em potencial não seria necessariamente uma façanha. Yannick, visto ontem do segundo set, tem tênis, corpo e mente para lutar de igual para igual e também derrotar o excelente Zverev.

Garanto discurso mental, força e presença em campo. Ontem ele se reagrupou e venceu o russo acima de tudo graças a isso, consistência, força e confiança que explodiu permitindo que ele roubasse espaço de seu oponente, lançando chamas mortais com o forehand e cravando André nas costas. Tudo foi tirado dele: confiança, medidores de campo, cantos. Uma força brutal, como raramente visto em uma profissão pró-pecado. Contra Zverev, ele deve não apenas jogar bem, mas também impor a mesma micose, aquela força mental, físico e confiança que tornam sua pressão em campo formidável.

Sasha tem possibilidades quase ilimitadas. Se for tão bom quanto nos melhores dias, será tão difícil para Jannik quanto para todos os outros.. O alemão já venceu o Masters 1000 em vermelho, ele derrotou todos os melhores. Ele pode começar muito agressivamente com o saque, puxar a quadra com um backhand e empurrar forte com um forehand. Ele pode “apagar” o errante por meios de banda larga fortes e precisos, se o serviço o suportar. Mas… Sasha é um jogador mal-humorado, que pode se enrolar quando perde a confiança ou fica nervosoquando a primeira bola não o apoia e o adversário o obriga a defender ou não permite que ele grinde em seu jogo. Nesse caso, a transmissão é interrompida e a segunda bola não é excelente; Ele perde o campo e se torna defensivo. Ele começa a “remar”, tentando reverter o momento defendendo-se, jogando muito longe e cometendo uma falta com o forehand. A crítica de Yannick foi vista ontem, com aquela agressividade e continuidade (embora existam alguns bugs, dados os riscos envolvidos) Eles podem causar exatamente essa reação em cadeia que destrói a certeza de Zverev e o manda para um boneco. No backhand ele pode fazer quase um jogo (Zverev é mais forte), Deve jogar muito bem com tiros no início do jogo: começos confiantes e respostas perspicazes, para enviar Sasha de volta. Acima de tudo, ele deve colocar dúvidas sobre ele e fazer sua presença ser sentida em campo, que o concorrente existe, é forte e certo. Então o jogo pode se tornar muito, muito emocionante para o azul. Pode ser mais uma grande partida.

Zverev vem de um período ruim. Na primavera dos EUA, ele se saiu mal em Indian Wells em sua estreia, perdendo o jogo bastante mal contra Rudd em Miami. Ele voltou da página muito negra de Acapulco. Ele não é muito confiante, tem os olhos do mundo sobre ele, e os dois não são exatamente “olhos doces”. Um pecador pode jogar um grande jogo e vencê-lo. Sinner cresceu muito no torneio e não precisa temer nada, apenas deixar fluir o jogo, se divertir explorando o campo, experimentando novas soluções e vivendo intensamente essas partidas. Você deveria cruzar a linha.

Marco Mazzoni