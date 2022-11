Copa do Mundo Catar Logo no início, emir recebe boas-vindas: “Vamos acertar as diferenças” – Esporte

Muitos aplausos para a “surpresa” da cerimónia de abertura do Qatar 2022, o ator americano Morgan Freeman, em pleno Al Bayt Stadium, para a abertura do Mundial, que foi idealizado pelo italiano Marco Palish. Freeman falou brevemente com um ator diminuto e deficiente, enquanto o público ouvia em silêncio e centenas de pequenas luzes acesas nas arquibancadas. Começaram então as canções e a dança, que Balich quis representar a “linha” contínua que une todos os seres humanos e – no caso do Qatar – o seu passado e as suas tradições com o presente. Em seguida, entraram em cena os porta-bandeiras da Federação Italiana, portando as bandeiras das 32 equipes participantes. Cada um é evocado por uma música ou coro de personagens no palco e um grupo de torcedores torcendo nas arquibancadas.

Todas as mascotes das edições anteriores da Copa do Mundo, incluindo ‘Ciao’ da Itália 90, estão no centro do estádio, já que a partida de abertura do Catar 2022 começará em uma hora. Na cerimônia, organizada por Marco Palisse, ao final da comemoração, o mascote oversized com keffiyeh e túnica árabe decola sob aplausos do estádio.

Mascotes das edições anteriores da Copa do Mundo

“Vamos dar as boas-vindas à Copa do Mundo. Muitos de nós trabalhamos duro para realizar um torneio de sucesso, colocando todos os nossos esforços no interesse da humanidade. O dia que todos esperávamos chegou.” Foi o que disse o Emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, no discurso que abriu oficialmente a Copa do Mundo de 2022. Acrescentou: “Vamos acompanhar o grande espetáculo do futebol – acrescentou – é bom que as pessoas deixem de lado o que as divide e juntem o que as une. Que sejam dias que possam inspirar bondade e esperança. .” O cantor sul-coreano Jungkook e o cantor catari Fahd Al-Kubaisi cantaram juntos o hino do Qatar 2022 “La’eeb”, que é uma palavra para “jogador” em árabe. Em seguida, um breve discurso de Morgan Freeman. Imediatamente após a recepção do príncipe, fogos de artifício iluminaram a noite no deserto. E assim, exatamente 30 minutos depois, como esperado, a cerimônia de abertura foi concluída. Equipes em campo para o aquecimento, rostos tensos de jogadores do Catar e grupos de trabalhadores de campo regando o jardim do Al-Bayt Stadium, que fica no deserto a cinquenta quilômetros de Doha.

Com a cerimônia de abertura, abre-se a cortina da Copa do Mundo mais polêmica da história. A Copa do Mundo de 2022, simbolizada por uma túnica árabe com um keffiyeh erguido no ar depois de ver os mascotes de todas as edições anteriores da Copa do Mundo, incluindo “Ciao” ​​​​para a Itália 90, não começa com uma partida de cartel

Ouça o podcast