Qatar 2022, calendário de corridas de Portugal

Todos os horários e datas na TV para acompanhar as partidas de Ronaldo com Portugal na Copa do Mundo de 2022 no Catar

como é conhecido, Todos os jogos 64 p. 2022 de Copa do Mundo As partidas de futebol serão transmitidas ao vivo e exclusivamente no Canais de TV Rai. Em detalhe, 37 dias serão transmitidos opinião 119 dias opinião 2 e 8 fora Rai Sport HD. As corridas serão visíveis na TV ao vivo e não criptografadas no Rai Uno ou Rai Due, conforme o caso, assim como em HD no Rai 4K, sem esquecer de transmitir pelo aplicativo. Rayplay. Portanto, seguem as datas dos jogos da Alviceleste e, entre parênteses, o comunicado da emissora.

a questão Cristiano Ronaldo Seus desentendimentos com o Manchester United desviaram a atenção da seleção de Fernando Santos que, no entanto, não tem medo de jogar a próxima fase em um grupo muito fácil.

No geral, 2022 foi um ano positivo para a seleção lusitana: entre jogos apurados para o Mundial e para a Liga das Nações da UEFA, Portugal somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Apenas Suíça e Espanha conseguiram bater o onze do técnico Fernando Santos. Resumindo, ganhos não devem ser subestimados para a seleção liderada Cristiano Ronaldo. Seus meninos terminaram em segundo lugar durante a qualificação, atrás da Sérvia e à frente da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

A seleção portuguesa, sem expectativas, avança a sério para um lugar como campeão no Qatar 2022, o primeiro a ser disputado no inverno. Se Ronaldo conseguir voltar ao topo de seu jogo, o ataque português pode ser um verdadeiro espinho em seu lado

fase de grupos

quinta-feira, 24 de novembro

17:00 Portugal – Gana (Dueto Ray)

Segunda-feira, 28 de novembro

20:00 Portugal – Uruguai (Ray Uno)

Sexta-feira, 2 de dezembro

16:00 Coreia do Sul – Portugal (Ray Uno)