Áustria derrota Itália por 2 a 0, abre Schlager e dobra Alaba – Calcio

em Viena Áustria derrota Itália por 2-0 No último amistoso da Azzurri, comandada por Mancini, em 2022

Objetivos



Áustria – Itália 2-0 Aos 35 minutos Alaba dobrou para os austríacos



Áustria – Itália 1-0 Aos seis minutos, os donos da casa avançaram com um belo chute que surpreendeu Donnarumma pela esquerda. A partida foi arbitrada pelo árbitro alemão Christian Dingert

Mancini, pena que terminou 2022 com derrota – “É uma pena que terminei em derrota.” Roberto Mancini lamenta a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria no último jogo da Itália em 2022. “No primeiro tempo eles nos colocaram dificuldade e nos fizeram sofrer com a pressão. No segundo fomos bem – acrescentou o técnico aos microfones rai – Eu vimos uma excelente equipe, erramos um pouco o alvo. De azar e falta de precisão.” Bem melhor do que nos primeiros 45 minutos, onde “não pressionámos muito com os atacantes, a equipa demorou muito a ir pressionar e isso castiga-nos”.