Mariani na partida entre Juventus e Milan, e o trio feminino do Inter, Maresca e Piccinini, pararam.

Uma escolha surpreendente do designer Rocchi para a próxima rodada do Campeonato Italiano: para o grande jogo entre Juventus e Milan, o confronto direto pelo segundo lugar, Mariani estará presente. O apito da Aprilia, que não fez sucesso em outra grande partida como o Napoli-Juve, foi interrompido na semana passada por falta de…Ele não se convenceu em Verona-MilãoEspecialmente pela advertência severa de Theo Hernandez contra mal-entendidos em sua celebração.

Marisca e Piccinini pararam

A habitual descida nas outras designações, depois da última jornada da Liga italiana onde não faltaram erros de arbitragem. Maresca, que foi perdoado na semana passada por ter atuado de forma imprecisa no clássico de Turim, está suspenso: não foi nada apreciado na partida entre Roma e Bologna, na segunda-feira, e esta semana estará no Var e também na Série B pelo Piccinini , que não brilhou no Cagliari-Juve, onde não viu cobrança de pênalti para os bianconeri, e marcou dois gols para a Sardenha. Uma rotatividade bastante normal para La Penna e Orsatoque participou da Copa da Itália, e do Colombo, que adorou o clássico do Scudetto.

Sujo para Nápoles e Roma

Ainda duraPênalti de Di Bello: O denunciante Brindisi – que só voltou como Avar no Sassuolo Udinese, e sofre com a péssima tendência da Lazio Milan – recomeçou na Série B com Catanzaro Como e Spezia Samp, mas não terá partidas neste fim de semana, como além de Airoldi , depois de… Suspenso devido ao caos no Inter Genoa, ele voltou à Série B com Spezia Lecco e Ascoli Modena enquanto está fora de ação. Souza volta a comandar a outra grande partida do dia, Napoli x Roma.

Ferreri Capote durante comemoração do Inter com o Torino

Uma vez na Série A, o jogo da terceira divisão entre Inter e Torino será considerado no domingo, às 12h30, razão pela qual Rocchi não teve problemas em trazer Ferrieri Capote de volta à Série A, mas a notícia é outra. Pela primeira vez na história da Serie A, há um trio de árbitras exclusivamente feminino para um jogo da Serie A: ao lado de Maria Sulli Ferreri Capote como diretora da celebração do campeonato dos Nerazzurri, estarão Francesca Di Monte e Tiziana Traciati como assistentes. Um trio como este é inédito no Campeonato Italiano, mas tem precedentes na Copa da Itália e na Série B, após ser suspenso por faltas na partida entre Napoli e Frosinone. Fabbri retorna para a partida entre Atalanta e Empoli. O mesmo vale para Forno, que parou após enfrentar um desafio no Inter Cagliari: será treinado por Frosinone Salernitana.

Graziato Massa, vemos Fabbri novamente

Massa não vive um momento feliz, já que fez um retorno discreto (ainda que com alguns erros) ao Empoli-Torino após um período ruim (não confirmado na Copa da Itália, na Juve-Lazio, após dois erros no Real-Leipzig da Liga dos Campeões e na Fiorentina ). -Roma) Mas quem não se convenceu em Sassuolo, Milão. Roque não o pune: o árbitro da Ligúria governará a Lazio Verona. Após mau desempenho na partida entre Napoli e Frosinone, Fabbri também voltou e foi escalado para a partida entre Atalanta e Empoli. Eles fecham a foto Santoro em vez de Lecce Monza e Saki em vez de Bologna e UdineseMarcenaro pela Fiorentina-Sassuolo e Dionisi pelo Genoa-Cagliari