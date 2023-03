Sonego desafia Auger-Aliassime (em direto às 13h00 na TV)

Ele serviu como medo e atacou como um herói. Graças aos empates “difíceis”, o resultado a recordar coube a Lorenzo Sonego, que se classificou para os quartos-de-final do “Duty Free Tennis Championships” (Prêmio ATP 500 – US$ 2.855.495) Em andamento On Concrete em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

27 anos, natural de Turimnº 67 do ATP, após vencer em dois sets contra o suíço Heussler, nº 51 do ranking, Eliminado na segunda rodada 76 (4) 64em uma hora e 55 minutos de jogo, Canadense Felix Auger-Aliassime9º no ranking e 4º na semeadura, Assinando a quinta rebatida de sua carreira contra uma rebatida entre os dez primeiros. Lorenzo venceu anteriormente Djokovic nas quartas de final em Viena 2020 (rápido dentro de casa), Thiem nas oitavas de final e Rublev nas quartas de final no Internazionale BNL d’Italia 2021 (saibro) e Hurkacz nas semifinais em Metz 2022 (rápido dentro de casa) quando conquistou o Piemonte é seu terceiro título.

“E a’ Foi uma partida muito difícil, ele é um dos dez melhores jogadores e eu perdi em Rotterdam. Dessa vez fui bem agressivo no saque, que funcionou muito bem. estou muito satisfeito – disse Sonny calorosamente. Não sei se Felix tem algum problema hoje, de qualquer forma espero que não seja sério. Estou melhorando: enfrentei muitos jogadores fortes e isso me ajudou a crescer. Zverev? Ele é outro jogador difícil: esteve entre os dez primeiros por muito tempo antes da lesão. Vai ser mais um jogo difícil.”

Os números de saque de Lorenzo são impressionantes: duas jardas e uma dupla falta, mas 79% dos primeiros neste campo Com o qual somou 89% dos pontos, além dos 75% dos pontos também conquistou o segundo. E acima de tudo, nenhum ponto de interrupção é permitido. Na súmula estão 24 vitórias contra 7 faltas em vigor (19 contra 14 créditos Auger-Aliassime).