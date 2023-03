Mendes alonga time de Emilien e revive o sonho dos playoffs

Modena, 1 de março de 2023 – Ascoli vence Praga por 0-1 Ele está de volta forte perto da zona de qualificação com sua terceira vitória em quatro corridas em Breda. O português Mendes jogou muito peso ao assinar com uma garra decisiva em uma partida muito acirrada. Nem deu tempo de recuperar o fôlego antes de voltar imediatamente a campo para mais uma luta delicada. Com o maior espírito dos formandos. Há muitos torcedores de Ascoli em Modena: 335 é um número importante considerando a noite de quarta-feira e a distância. A chuva e a neve encontradas na rua não extinguiram sua paixão. As duas formações são fortemente afetadas pelas muitas ausências.

Ascoli é revisado Na defesa e na frente. No onze inicial de Breda, Donati está na faixa da direita e central Simic ao lado de Potygin. Gondo está de volta ao topo, com Marsora e Valzerano a apoiá-lo. Uma cartilha até o nono grau do ex-jogador do Tesser com o anúncio do time algumas horas antes da partida.

Começando amarelo e azul. Poucos minutos se passaram e o chute angular de Renzetti de fora acertou o travessão. Os bianconeri deixaram os donos da casa soltos e dentro de um quarto de hora entraram oficialmente com um poderoso Collocolo de direita finalizando ao lado. O ritmo é rápido, o jogo é animado, a competição é divertida. A equipe de Breda espera cautelosa e tenta aproveitar o reinício. Gondo cabeceia alto, em vez disso, chuta Bonfanti desagradavelmente nos braços de Leali de uma posição invejável.

Chegamos ao intervalo Atrasado devido a lesão do árbitro Garrilio. A direção passa para Ceriello di Chiari que estreia na B. No segundo tempo Breda coloca Giovane e Mendes na briga. Os dois suplentes apenas embalam o alvo, que vale três pontos bem pesados.

placar

MODENA-ASCOLI 0-1

Módena (4-3-2-1): Jagno. Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (do 37º São Duque); Poli (a partir de 27′ Armellino), Gerli (a partir de 37′ Mosti), Magnino; Falcinelli (a partir dos 11′ St Tremolada), Giovannini (a partir dos 11′ St Strizzolo); Bonfanti Seat: Seculin, Ponsi, De Maio, Panada, Coppolaro All. tesser

Ouça (4-3-2-1): asas; Donati, Potygin, Semik, Valasco; Kolokolo, alqueire (de 16′ St. Giovanni), Caligara; Falzerano (a partir dos 42′ Eramo), Marsura (a partir dos 25′ Dionisi); Gondo (a partir de 16′ St Mendes) assento: Pauletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Tavcar All.

governar: Gariglio di Pinerolo (de 48′ pt Ceriello di Chiari)

sinal: 30’s Mendez

NB – 8.058 espectadores incluindo 335 convidados (participantes e apostas não divulgadas), com uma receita total de 76.924€; cartões amarelos para Silvestri para Modena e Gondo e Bushell para Ascoli; Aos 42 minutos, a partida foi interrompida aos 6′ por lesão do árbitro; remates à baliza 2-4; chutes 6-4, impedimentos 1-3, escanteios 5-7; rebote 0′ pt, 4′ st.