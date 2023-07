A Itália começa forte: venceu Malta na estreia europeia. Gols de N’dour, Esposito, D’Andrea e Vignato

Lançamento de foguete para a Itália contra Malta, não almejando a primeira vitória neste torneio europeu. O placar final de 4 a 0 contra os donos da casa que, com exceção dos primeiros 15 minutos de jogo em que mantiveram bem o campo, fizeram uma defesa tímida e poucas tentativas de resposta. A Itália esparramou-se, obrigando os malteses a uma postura defensiva incapaz de se defender da pressão da Azzurri, ao ponto de terem de recorrer a uma táctica agressiva, marcando quatro grandes penalidades. Um jogo em declive para os meninos do Bollini que terminaram o primeiro tempo com dois gols de vantagem, ambos de pênaltis marcados por N’dour e Esposito, que seriam três se D’Andrea não tivesse perdido a chance de onze metros. O terceiro gol no início do segundo tempo representou a anulação de D’Andrea, que desta vez não errou com o pé esquerdo e graças a um desvio. O nocaute para o substituto Turko na área foi o último episódio: um pênalti marcado por Vignato após o tempo acabar levou a merecida vitória da Itália a quatro gols.

o jogo. Pollini posta um 4-3-3 com uma linha defensiva composta por Kayode, Della valle, Regonesi e Missori; Meio-campo, Lipani, Amatochi, N’dour. O trio de ataque formado por D’Andrea Esposito e Koleosho. Mendez responde com um 4-2-2. Depois de um início confuso, os “azzurrini” dominaram o jogo: posse de bola e centro de gravidade elevado, enquanto os malteses jogaram apenas na defensiva, tentando, sempre que possível, alguns tímidos reinícios que não surtiram efeito. A Itália logo entrou em perigo aos três minutos, com Koleosho pulando dois adversários na lateral esquerda e colocando forte no meio da área, a bola chegou a Amatucci que colocou no gol. Os azuis continuam a subir e aos 18 minutos a ação começa pela direita, aos pés de D’Andrea que dispara para N’Dour, o remate é imediato mas com o guarda-redes a ser atingido, Caruana empurra para trás na linha. Mais uma vez, D’Andrea cruzou um minuto depois para cabeceamento de Lipani e a bola foi bloqueada pelo braço de Bridgham: pênalti. A onze metros, N’dour acerta Sakho com um remate de meia distância que desliza para o lado do poste. Azzurrini não se deu por satisfeito e, aos 25 minutos, o onipresente N’Dour acertou a trave com o pé direito certeiro. A Itália sempre lidera e desta vez foi o capitão Micallef quem parou ilegalmente Esposito que entrou na área pela direita. A sexta-feira israelense não questiona e reconhece a punição. O atacante do Inter assumiu a responsabilidade diretamente e não perdoou o pênalti. Protagonista passivo, o capitão de Malta volta aos 40 minutos, sempre marcando presença de Esposito que entra na área pela esquerda: pênalti e cartão vermelho para Micallef mas desta vez não saiu: Luca D’Andrea aparece na cobrança de pênalti com seu poderoso pé esquerdo passando por cima do travessão.

Vamos para o intervalo com a dupla vantagem dos garotos Bollini que, já de volta ao campo, marcam o terceiro gol: falta direto da área maltesa, é batido por N’Dour para recuperar D Andrea que mede e detona a esquerda, desviada pelo zagueiro, que desliza para o canto direito, longe de Sacco. Nos acréscimos, chega também o quarto gol, novamente de pênalti provocado pelo reserva Turco na área: o especialista Fignato assume e não falha.

” Vitória merecida – anunciou Pollini no final da partida – Mesmo sofrendo um pouco nos primeiros 15 minutos com a pressão de Malta, que manteve muito bem o campo, os meninos entraram na partida depois disso e levaram um pouco da rede adversária para o adversário, muitos pênaltis, quatro , mas os frutos do nosso jogo deram alívio. para maltês. O principal agora é tentar recuperar da melhor forma possível a condição física que, devido aos diferentes empenhos que os rapazes suportam, ainda não é muito uniforme. Estou muito satisfeito com a abordagem e o humor dos jogadores, considerando que esta foi a primeira partida após um longo período sem jogar juntos.“.

O próximo adversário, de calibre bem diferente, será Portugal (Quinta-feira, 6 de julho, transmissão ao vivo no Rai Sport), derrotou hoje a Polónia com dois golos de Brass e Hugo Félix, irmão mais novo de João.

Amanhã são os jogos do Grupo B.Islândia, Grécia, Noruega e Espanha): Noruega – Grécia às 13h e Islândia – Espanha às 16h15.

Malta e Itália 0-4

Artilheiros: N’Dour (R) 19′, Esposito (R) 32′, D’Andrea 47′, Vignato (R) 93′

Malta (4-4-2): saco; Borg A., Micallef (C), Xerri, Ellul (71 ‘Hili); Shiklona d. (85′ Torre B.), Vassalo [C]Caruana (59′ Letherby), Scicluna L.; Toma (59′ Kroos), Bridgman (46’ Viviani).

Disponível Camilleri (goleiro), Buhagiar, Farrugia, Gat. Treinador José Mendes.

Itália (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, Dellavalle L., Regonesi (85′ Dellavalle A.), Missori (C); Lipani (76′ bicelli), Amatochi, N’Dour; D’Andrea (64′ Vignato), Esposito (76′ Turco), Koleosho (76′ Hasa).

Disponível em Maysani (GK), Pozolana. todos.

governarYigal Frito (ISR); assistentes, Babayov (ISR) e Sivsenko (LVA); Eve Man, Noza (Kos)

reserva: Rigonias

Desqualificado: Micallef

Tabelas e classificação do Grupo A

segunda-feira, 3 de julho

Polónia e Portugal 0-2

Malta-Itália

classificação. Itália e Portugal 3 pontos, Malta, Polônia 0

Quinta-feira, 6 de julho

Portugal- Itália18:00, Estádio Centenário, Taqali, esportes ao vivo

Malta x Bologna, 21h15, Estádio Centenário, Ta’Qali;

domingo, 9 de julho

Itália– Polónia, 18h00, Estádio Nacional, Takali, esportes ao vivo

Portugal – Malta (18:00, Gozo Stadium, Xewkija.

(Nas meias-finais, defrontam-se os dois primeiros de cada grupo)

Semifinais

quinta-feira, 13 de julho

18h, Estádio Tony Bezina, Paola

Aos 21, Estádio Nacional, Takali

o último

domingo 16 de julho

Aos 21, Estádio Nacional, Takali

grupos

grupo A: Malta, Portugal, Polónia H Itália

Grupo B: Islândia, Grécia, Noruega e Espanha (Jogos serão realizados nos dias 4, 7 e 10 de julho)

Hall da Fama

(venceu campeonatos europeus)

Espanha (8), França (3), Inglaterra (2) Itália, Portugal e Ucrânia (1).