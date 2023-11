Por dentro de Lautaro e Barilla – Corriere.it

para Paolo Tomaselli, enviado para Salzburgo, Red Sport

Com uma vitória sobre o Salzburgo, o Inter se classifica para as oitavas de final da Liga dos Campeões faltando duas rodadas para o final. Simone Inzaghi escolhe girar

22h31 – Chance Inter, 72′ Sobre o desenvolvimento do escanteio de Lautaro, com a bola chegando ao poste mais distante: Thuram não chega

22h26 – Lautaro entra aos 67 minutos. Inzaghi muda com saída de Sanchez e entrada de Lautaro. Barella substitui Mkhitaryan

22h22 – Soucek tenta, 65′ Mais uma tentativa para o Salzburgo, com Sočić a fintar um remate com o pé direito e a disparar, mas Sommer desviou para canto.

22h18 – Saída Calhanoglu, 60 minutos. Tal como aconteceu com Besek, o jogo de Calhanoglu (o aviso) também termina prematuramente: Aslani assume o seu lugar

22h16 – Sommer faz outra defesa, 58′ Oportunidade para o Salzburgo, com Kunat penetrando pela esquerda. Depois, em vez de mandar a bola para o meio, Simic tentou chutar, mas Sommer teve cuidado na trave

22h14 – Remate de Darmian, 56′ O Inter segue na frente, Darmian tenta pela direita, mas o chute sai descontrolado

22h12 – Salzburgo perigoso, 54′ O Salzburgo começa a contra-atacar e Simic procura Konat, que por sua vez encontra Gluch: o remate deste último sai ao lado da baliza.

22h10 – Chance para o Inter, 52′ Calhanoglu cobra a falta, obrigando Schlager a intervir com os punhos. A bola fica lá e Darmian tenta devolvê-la em direção ao gol, mas seu chute é desviado

22h09 – Pavlovic recebe cartão amarelo aos 51 minutos Falta grave de Pavlovic recebe cartão amarelo. Livre interessante de ângulo apertado para os nerazzurri

22h06 – Amarelo por Calhanoglu, 49 minutos. Erro grave de Calhanoglu em Jalluk, amarelo à direita para o turco

22h04 – início do segundo tempo, 46′ O segundo tempo começou, com substituição imediata de Inzaghi, com saída de Besek e entrada de De Vrij

21h47 – Termina o primeiro tempo O primeiro tempo terminou aqui entre Salzburgo e Inter, com placar de 0 a 0. Os austríacos começaram bem o jogo, avançando e repelindo todas as tentativas de ataque dos nerazzurri. O time de Inzaghi cresce com o passar dos minutos e ele tem a melhor chance da partida contra Fratesi

21h46 – 2 minutos de acréscimo permitido Inter melhorou na segunda etapa do primeiro tempo e voltou a atacar

21h42 – Que chance para o Inter, 42′ Essa foi a melhor chance do primeiro tempo. É do Inter e arranca pela esquerda com Thuram escapando e colocando no meio para Sanchez. Este último atua como suporte para Frattesi, que abre o prato em uma altura posicional, mas chuta muito alto

21h41 – Konate desperdiça tudo, 41′ Konate se liberou bem na área e tentou cruzar para o meio em posição adequada. A bola é bem grande

21h39 – Inter continua na frente, 38′ Quanto ao desenrolar do escanteio, Schlager não consegue limpar da melhor maneira que pode, mas um de seus companheiros se encarrega de limpar a bola.

21h34 – Chance Inter, 35′ A primeira grande oportunidade do Inter, já que a bola em cobrança de falta chegou a Bastoni, sozinho no meio da área. A cabeçada do zagueiro desequilibra e a bola sai ao lado

21h33 – Filmado por Pesek, 33′ Pesek dá um passo à frente com bravura, fazendo sua estreia na Liga dos Campeões e estreando desde o primeiro minuto pelos nerazzurri. Mas o remate do alemão foi muito central. Definitivamente Schlager

21h30 – Konat tenta do meio-campo, 31′ Após recuperar a bola no meio-campo, Konat tenta surpreender Sommer de longa distância. O tiro acaba subindo

21h29 – Verão com Punhos, 28 minutos Após cobrança de falta de ângulo fechado, Jalloch chutou em direção ao gol, mas Sommer bloqueou com os punhos.

21h26 – Amarelo para Bisque, 26′ Brilhante atuação de Bisque, que chega atrasado sobre Ulmer, cruzamento do camisa 17 da Áustria, que continua caído no chão com dores.

21h24 – Mkhitaryan tenta aos 23 minutos Thuram joga para Mkhitaryan, com o armênio chutando de fora da área, mas Capaldo bloqueia

21h18 – Confronto Inter, 19′ O Inter luta para encontrar espaço para atacar o gol de Schlager. O Salzburgo pressiona muito e os nerazzurri parecem estar em dificuldades

21h15 – Bola perdida perdida por Bastoni, 15′ O Inter ainda corre perigo, pois não começou bem a partida. Uma bola ruim foi perdida por Bastoni e, felizmente para os nerazzurri, o passe para Simic foi impreciso, caso contrário este teria se encontrado em posição adequada para finalizar a partida a gol.

21h12 – Gol do Salzburgo, 12′ Salzburgo novamente na frente, Bidstrup tenta de longe, mas seu chute é desproporcional

21h07 – Salzburgo é perigoso, 7′ Os austríacos avançam imediatamente e Simic tenta alcançar uma bola que cruza a área. Suméria espera sua saída

21h04 – Início em ritmo lento, 4′ Início de jogo lento, com o Salzburgo a segurar a bola e a tentar aparecer perto da área do Inter

21h00 – Início, 1 minuto Começa a partida entre Salzburgo e Inter, e os austríacos jogam a primeira bola

19h57 – Formação oficial do Inter Salzburgo Não há surpresas em particular para o Inter no que diz respeito às potenciais opções de Inzaghi na véspera do jogo. A primeira aparição de Pesek na Liga dos Campeões, sua primeira partida. Dumfries não pode vir, Darmian está aqui. Sessão de descanso para Demarco, Barella e Lautaro. Na frente com Thuram Sanchez Tradutores #Inter Salzburgo 1??1??#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/tyGATrTaxH -Inter (@Inter) 8 de novembro de 2023

19h43 – Lautaro quer quebrar recorde de Crespo 73% dos gols de Lautaro Martínez na Liga dos Campeões foram marcados fora de casa (8/11). Aliás, se conseguir marcar nesta partida, ultrapassará Herne Crespo (8) como artilheiro do Inter fora de casa na competição. Nosso vestido de noite #ForzaInter #UCL #Inter Salzburgo pic.twitter.com/uz6nCiao8D -Inter (@Inter) 8 de novembro de 2023

19h22 – Inzaghi cria menos que Xavi e Guardiola O Inter ocupa o terceiro lugar na tabela de gols esperados nesta temporada da Liga dos Campeões (6,7), atrás apenas de Barcelona (6,8) e Manchester City (10,7).

19h00 – Inter, liderança impressionante na Liga dos Campeões O Inter perdeu apenas um dos últimos 10 jogos da Liga dos Campeões (6V, 3E): para o Manchester City na final da temporada passada. Na verdade, as únicas duas equipes que venceram o Inter na competição desde março de 2022 são o Bayern de Munique (duas vezes) e o Manchester City (uma vez). Estamos aqui #ForzaInter #UCL #Inter Salzburgo pic.twitter.com/7HD0juN2do -Inter (@Inter) 8 de novembro de 2023

18h40 – O Salzburgo já não sabe vencer em casa O Salzburgo perdeu as duas últimas partidas em casa na Liga dos Campeões (1-2 contra o Chelsea e 0-2 contra a Real Sociedad), e a seleção austríaca não regista três derrotas consecutivas em casa na competição.

18h15 – O Inter nunca comete erros contra o Salzburgo O Inter venceu os três encontros com o Salzburgo nas competições europeias: 1-0 em ambas as mãos da final da Taça UEFA de 1994 e 2-1 no último jogo da Liga dos Campeões.

17h54 – Possíveis escalações de Inter e Inzaghi para o Salzburgo Para o Inter, o calendário continua lotado e as lesões começam a ser um problema. Principalmente pela direita, onde aparecem Pavard e Cuadrado e nas últimas horas um problema físico foi adicionado também para Dumfries. É por esta razão que o jovem Besek poderá estrear-se como terceiro braço desta equipa, na sua primeira participação na Liga dos Campeões. À esquerda, no lugar de Demarco, está Carlos Augusto, enquanto no meio de campo está o camisa titular de Fratesi. O vice-presidente nerazzurri, Javier Zanetti, reuniu-se com o presidente do Salzburgo, Harald Lerzer #ForzaInter #Inter Salzburgo #UCL pic.twitter.com/09zDzmmxIW -Inter (@Inter) 8 de novembro de 2023

17h52 – Onde assistir ao jogo Salzburgo-Inter na TV Em solo austríaco, o Inter busca pontos para consolidar a liderança no grupo e, com efeito, encerrar qualquer tipo de discussão sobre a classificação para as oitavas de final, que será certa faltando duas rodadas para o final da partida. o evento. Da vitória. eu li aqui

