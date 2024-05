Comprou recentemente um iPhone? Da bateria à privacidade e segurança: todas as funções que você precisa para ativar imediatamente

Ao comprar um novo iPhone, principalmente se for o primeiro, você precisa aprender muitos truques novos e as primeiras funções que precisam ser ativadas.

Ao comprar um novo iPhone, você precisa concluir o processo de configuração inicial, mas quando estiver na nova tela inicial, Você pode estar se perguntando quais recursos precisam ser ativados.

Desembalar um iPhone novo e configurá-lo pela primeira vez é uma experiência verdadeiramente agradável para um fã da Apple. Mas, para ser honesto, isso é apenas o começo. Desde ativar modos básicos até personalizar sua tela inicial e tela de bloqueio, há muito que você pode fazer em seu novo dispositivo.

Funções que devem ser ativadas após a compra de um novo iPhone

Personalize as configurações de exibição do seu iPhone É um dos primeiros trabalhos que você precisa realizar depois de ligá-lo pela primeira vez e concluir a configuração inicial. Vá para Configurações > Tela e brilho. daqui Você pode alternar entre os modos claro e escuro ou configurá-los para mudar automaticamente dependendo da hora do dia. Você também pode ativar o True Tone, um recurso que ajusta automaticamente as cores e a iluminação da tela com base na luz ao seu redor.

A segurança é tão importante quanto o resto dos recursos. Precisamos subir Configurações> Face ID e senha para configurar e configurar a autenticação biométrica. Você também pode usar Face ID ou Touch ID para autorizar compras na App Store, preenchimento automático de senha e transações ApplePay.

Além de, É recomendado que você ative o recurso “Find My on” para ajudá-lo a monitorar seu dispositivo em caso de perda ou roubo. Você pode verificar a localização de todos os seus dispositivos Apple usando este aplicativo, desde que compartilhem o mesmo ID Apple. Especialistas também sugerem Limitar o acompanhamento de anúncios Privacidade e segurança Nas configurações.

Marque esta opção também Permitir que aplicativos solicitem rastreamento está ativado. Este recurso impede que alguns aplicativos rastreiem sua localização e padrões de uso. Está ativado por padrão, mas você pode ativá-lo ou desativá-lo em Configurações > Privacidade e segurança > Rastreamento. Se ativado, sempre que iniciar um aplicativo recém-baixado, você verá um pop-up perguntando se deseja restringir a funcionalidade de rastreamento do aplicativo.

Se você está imerso no ecossistema da Apple, iCloud é a melhor solução de armazenamento e backup que existe. Vá para Ajustes > iCloud e encontre a configuração de Backup do iCloud. Se ativado, seu iPhone fará backup automático de seus dados todos os dias quando estiver bloqueado, carregando e conectado ao Wi-Fi. Você pode configurar quais aplicativos deseja habilitar para backup na página Configurações do iCloud.

Finalmente, embora o iOS possa fazer muita coisa sozinho, há muitas ações que ele não pode realizar nativamente. Então, Freqüentemente, você terá que confiar em aplicativos de terceiros para resolver esse problema. De gerenciadores de senhas a rastreadores de orçamento, existem diversas plataformas que você deve instalar no seu novo iPhone acessando a App Store.