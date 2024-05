GTA 6: Período de lançamento oficial anunciado pela Take-Two

Take-Two Interactive, empresa controladora da Rockstar Games, revelou o jogo Período de lançamento oficial para GTA 6fixo paraOutono de 2025 Na série PS5 e Xbox

A confirmação veio através do último relatório financeiro do ano fiscal da empresa, que revela que o próximo jogo Grand Theft Auto, que estava anteriormente agendado para 2025, foi agora melhor enquadrado e tem lançamento previsto para o outono do próximo ano.

“Entrando no ano fiscal de 2025 com impulso positivo, esperamos alcançar receitas líquidas na faixa de US$ 5,55 bilhões a US$ 5,65 bilhões. Nossa previsão reflete o estreitamento da janela de lançamento de 2025 previamente definida pela Rockstar Games para o outono de 2025 para Grand Theft Auto VI”, diz. uma declaração Take-Two.

“Estamos muito confiantes de que a Rockstar Games proporcionará uma experiência de entretenimento sem precedentes e as nossas expectativas quanto ao impacto comercial do jogo continuam a crescer.”