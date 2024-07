Counter-Strike 2 adiciona um baú ao mapa, o que é uma mudança muito maior do que você imagina

Detalhes da alteração do pagamento no Counter-Strike 2

As alterações em questão dizem respeito Poeira2, um mapa clássico que já existe no Counter-Stike há muito tempo. Perto da Área A, existem alguns baús e um baú adicional foi introduzido neste local com a atualização mais recente.

Como você pode ver em Vídeo acima, que mostra a versão antiga do mapa, nesta área duas duplas de jogadores podem trabalhar juntas para garantir que um deles consiga pular para a parte alta da área. Esta etapa requer alguma experiência e cooperação.

Agora, como você pode ver No tweet abaixo, a caixa permite que um jogador execute a mesma ação, sem qualquer tipo de apoio e sem fazer nenhum esforço especial. Resumindo, é uma forma de simplificar a movimentação pelo mapa, mas depois de tantos anos esta é uma grande mudança com a qual os veteranos terão que lidar em termos de abordagem tática.

Usuários de Counter-Strike 2 estão debatendo online se é um ou não Algo positivo ou negativo No geral, parece haver um otimismo cauteloso: afinal, mudar um pouco as coisas no mapa antigo pode ser interessante.

Ainda estamos falando do jogo e lembramos que a Valve arrecadou US$ 1 bilhão em 2023 dos cofres de prêmios do CS2.