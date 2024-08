Uma revolução sobre quatro rodas: o novo supercarro com mais de 1.000 cavalos de potência e ultrapassando 400 quilômetros por hora

O veículo inovador desafia as convenções da indústria automóvel com um design arrojado e uma experiência de condução pura e autêntica.

No mundo dos automóveis desportivos, onde a inovação tecnológica parece agora ser o único caminho a seguir, está a surgir uma nova marca que adopta uma abordagem radicalmente diferente. Nilo27Fundada pelo famoso designer de carros esportivos Sasha Selipanovarevelou seu primeiro modelo, um supercarro que parece desafiar todas as regras. Após meses de especulação e teasers interessantes, a nova criação está finalmente em destaque, revelando uma filosofia que foge de qualquer tendência convencional.

Uma experiência de condução intransigente

Última adição a Nilo27 Ele imediatamente se destacou por optar por quebrar as tendências atuais do setor. Embora a maioria dos fabricantes se concentre em … eletrificação Com sistemas digitais avançados, este supercarro tem tudo a ver com a experiência de condução original e Não filtrado. A inspiração vem de uma mistura eclética de influências que vão desde carros de corrida até… F1 e Le Mans Desde a década de 1960, passando pelo design clássico dos fabricantes de automóveis italianos, até às linhas simples da filosofia Bauhaus e às curvas agressivas dos muscle cars americanos. O resultado é um automóvel que celebra a mecânica pura e o design funcional sem quaisquer compromissos.

O desempenho é o de um supercarro com A velocidade máxima está limitada a 400 km/hPara o gerir, existe um sistema de travagem carbono-cerâmica Brembo, enquanto a potência é transmitida à estrada através de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R medindo 265/35 R20 à frente e 325/30 R21 atrás montados em jantes.

Sasha Selipanova Ele queria criar uma máquina com um design “inevitável”, que parecesse novo, mas ao mesmo tempo familiar, e fosse capaz de evocar emoções, mantendo-se fiel à estética funcional. O resultado é um carro com seções transversais estreitas e curvas sinuosas que combina perfeitamente aerodinâmica e aerodinâmica. O exterior do carro, com suas superfícies limpas e esculpidas, contrasta com o compartimento do motor exposto e deliberadamente detalhado, enfatizando a estética Mecânica. Esta escolha é uma homenagem à filosofia daA forma segue a função“, eliminando qualquer elemento desnecessário para celebrar apenas o necessário e prático.

Um quadro projetado para desempenho

Chassi de supercarro Nilo27 É outro exemplo de escolha de design que visa enfatizar a essência da liderança. A moldura possui estrutura monocoque Fibra de carbono Feito sob medida, com chassis auxiliares tubulares em liga de alumínio. Em contraste com as tendências que favorecem os materiais compósitos, foi aqui adoptada uma abordagem mais tradicional, com o objectivo de melhorar o acesso aos componentes do grupo motopropulsor, melhorar a extracção de calor e realçar a beleza da estrutura mecânica. Cada detalhe e cada decisão de design parecem querer regressar às raízes da indústria automóvel, promovendo uma ligação direta entre o homem e a máquina.

Conforto e ergonomia estão em perfeita harmonia

No interior, a cabine foi projetada para proporcionar uma experiência de direção incomparável. O design ergonômico foi projetado para garantir isso Visão Ótimo e seguro, sem abrir mão do incrível conforto de um carro de linhas baixas e compactas. Os pilotos são colocados lado a lado, com especial atenção às entradas e saídas facilitadas Portas asas de gaivota. Esses detalhes, aliados às soleiras baixas e aos bancos firmes e confortáveis, facilitam o acesso e tornam a experiência de dirigir ainda mais exclusiva e requintada.

Conexão direta ao dispositivo

A interface homem-máquina envolve interação analógica. Aqui nada é digital, exceto o absolutamente necessário. A única tela presente é dedicada à câmera/espelho retrovisor, necessária para compensar a típica visibilidade traseira limitada Carros esportivos Motor intermediário. O volante, de formato totalmente circular e sem interruptores ou botões, proporciona uma sensação de controle direta e precisa, ressaltando a importância da concentração absoluta durante a condução.

Transmissão manual: de volta às origens

E até escolher Transmissão manual de sete velocidades Reflete a abordagem pura deste supercarro. Uma alavanca de mudança de portão aberto, equipada com trava de ré, aprimora a experiência tátil, enquanto os ajustes no volante, pedais, espelhos e outros recursos são feitos por mecanismos manuais. A sensação física e a resposta imediata dos controles são mais envolventes e seguras do que as interfaces digitais modernas. Este regresso à essência da liderança representa um desafio aberto à tendência de automação e digitalização.

lá Hipercarro Nilo Não é apenas um carro novo; É uma declaração de intenções, uma celebração da mecânica pura e do design básico. Com esta proposta ousada Nilo27 Convida os entusiastas dos automóveis desportivos a redescobrir a beleza de uma condução autêntica, sem filtros, e a recuperar uma experiência que realça o verdadeiro espírito do automóvel.