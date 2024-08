Um diretor de maratona foi demitido pela Bungie devido a comportamento inadequado

De acordo com informações compartilhadas pela Bloomberg. Chris Barrett um veterano da Bungie ed Ex-diretor de Marathon, Destiny e Halo Ele era Despedido No final de março porque Comportamento inadequado Ele era reservado com seus subordinados, especialmente com as mulheres, como o próprio Barrett afirmou em um memorando que enviou ao Portão.

Razões para demissão

Barrett foi demitido da empresa após uma investigação interna depois que pelo menos oito funcionários relataram comportamento inadequado. De acordo com fontes anônimas da Bloomberg, especialmente Barrett Algumas funcionárias foram explicitamente descritas como “atraentes”. Ele pediu para brincar com eles “Verdade ou desafio”. Parece também que ele apontava repetidamente sua riqueza e poder dentro da Bungie, sugerindo isso Isso poderia tê-los ajudado a avançar em suas carreiras.

Uma captura de tela do primeiro trailer oficial da maratona

Outras fontes dizem que Barrett fez amizade com funcionárias em vários departamentos e depois as elogiou Mensagens que ultrapassaram as fronteiras entre a esfera profissional e pessoalonde algumas pessoas dentro da empresa disseram que receberam avanços indesejados e se sentiram desconfortáveis.

“Acredito que sempre agi com integridade e respeitei e apoiei os meus colegas, muitos dos quais considero meus amigos íntimos”, disse Barrett num comunicado enviado à Bloomberg.

“Nunca pensei que minhas comunicações fossem indesejadas e nunca pensei que fariam alguém se sentir desconfortável. Se alguém se sentiu assim ao interagir comigo, sinto muito.”

Esta informação chega algumas semanas depois de outro relatório, sugerindo que Marathon estaria em frangalhos e que muitos dentro da Bungie não teriam muita fé no projeto, apesar do fato de que as rédeas em março foram assumidas por Joe Ziegler, ex-Riot Games. diretor que dirigiu You Work On Valorant.