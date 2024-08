Black Legend: Wukong recebeu o patch de 29 de agosto, que introduz diversas melhorias e correções

Você pode encontrar as notas oficiais e completas do patch no endereço abaixo em “Fonte”, com base nas comunicações publicadas pela própria equipe de desenvolvimento nas últimas horas.

A atualização é reconhecida com Versão 1.0.8.14860 Para desenvolvedores, mas é a versão 1.000.008 no que diz respeito ao jogo no PS5 em particular, e requer um download de aproximadamente 1 GB de dados, por isso é uma atualização substancial, mas puramente técnica, longe de algumas das grandes e massivas atualizações vistas recentemente.

Várias falhas foram corrigidas e outros aspectos foram melhorados

Aqui nos limitamos a dar uma olhada nos principais elementos desta atualização, que parecem ser puramente corretivos.

Ainda é uma atualização muito importante, mesmo considerando as muitas atualizações Defeitos técnicos Especialmente encontrado na versão PS5.

Entre eles, o patch corrige os problemas Quebrar Que pode aparecer com o uso de FSR durante a fase de abertura ou em primeiro plano, bem como alguns problemas semelhantes descobertos na área Webbed Hollow no PC, usando Full Ray Tracing da NVIDIA.

Um problema com a exibição de cabelos e efeitos relacionados, bem como o aparecimento anormal de alguns blocos no chão durante a batalha com o Rei Yaoguai no PS5, também foi corrigido.

Entre outras correções, há uma correção de bloco específico em que algumas animações do inimigo em determinadas situações poderiam travar, ou mesmo o protagonista, principalmente ao usar Push Stance Spin Push, tornando-se completamente irrecuperável.

Existem muitos erros que foram corrigidos quanto ao comportamento do protagonista em algumas fases do jogo, bem como aqueles relacionados às traduções em diferentes idiomas, por isso a atualização é definitivamente importante para aproveitar ao máximo Black Myth: Wukong. Enquanto isso, vimos os criadores de Stellar Blade e Phantom Blade Zero comemorarem o sucesso do jogo, bem como rumores de que o atraso do Xbox está ligado a uma falha séria específica.