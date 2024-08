“Há um pacote sendo entregue…” Depois a amarga surpresa. Tenha cuidado ao receber esta mensagem

Diariamente ocorrem dezenas de fraudes contra consumidores: a última novidade é a entrega da encomenda, preste atenção nas mensagens.

Você já se tornou vítima de alguém? Golpe on-line? Hoje em dia, não é incomum que diversas tentativas de fraude tenham sucesso. Assim chamado Na verdade, os cibercriminosos estão inventando novas maneiras de atrair as vítimas para suas garras. Entre as técnicas mais populares estão, por exemplo, Phishing.

É um Um golpe online que geralmente é executado por meio do envio de e-mails ou mensagens fraudulentas. Sua especificidade é conter Links maliciosos Que, uma vez aberto, pode ajudar a enviar dados confidenciais para quem pratica o golpe. Outra vantagem é que camuflar Bastante entre os e-mails oficiais.

Problemas com entrega de pacotes: você clica no link, mas é uma farsa, tome cuidado

Em outras palavras, aqueles que praticam phishing enviando e-mails fraudulentos estão tentando dar a impressão de que suas comunicações OficialPor exemplo slogan Um serviço específico (Poste Italiane, algumas empresas de entrega, banco online ou INPS). Dessa forma, muitas vítimas acreditam estar em contato com algum órgão oficial, quando na realidade nada fazem além de se tornarem vulneráveis ​​aos golpistas.

Recentemente, por exemplo, Golpe de entrega de encomendas. Dado o enorme tráfego de entregas ao domicílio, não é difícil para os burlões fingirem atrasos no envio ou informações sobre algumas encomendas falsas. Usuários, motivados Medo de não receber o pacoteFreqüentemente, eles agem de forma imprudente e clicam em links maliciosos anexados às mensagens dos golpistas.

Como se proteger contra phishing

No entanto, é precisamente nestes momentos que devemos fazê-lo Mantenha sua guarda alta Preste atenção a alguns elementos. Existe uma boa maneira de reconhecer e-mails informais Verifique o endereço do remetente: Ao fazer isso notaremos uma discrepância com os endereços oficiais mostrados na web.

Outro item que deve ser observado é Regras: Os e-mails de phishing geralmente contêm Erros linguísticos ou tipográficos. Por último, mas não menos importante, não é incomum que essas conexões acabem E-mails de spam. Na verdade, ao analisar os endereços dos remetentes, nossos dispositivos tendem a enviar algumas mensagens para spam, principalmente se forem comunicações suspeitas.

Portanto, é melhor para quem está aguardando algumas encomendas fazê-lo Verifique o status da entrega no site oficial da empresa de entrega. Inserindo o número de rastreamento ou dados de identificação fornecidos durante a compra.