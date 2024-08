Anunciada a data de lançamento do Suikoden I&II HD Remaster, PS5 e Xbox Series

A espera foi mais longa do que o esperado, mas finalmente chegou Suikoden I e II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars Ele está na reta final. A Konami anunciou que a coleção estará disponível a partir de 6 de março de 2025.

Além disso, eles eram As versões originais foram anunciadas para PS5 e Xbox Seriesque se soma aos confirmados anteriormente, nomeadamente PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Todas essas novidades foram acompanhadas por um novo trailer que você encontra no player abaixo.