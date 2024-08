Amazon Prime Gaming está oferecendo três jogos do Senhor dos Anéis para todos os assinantes

Especificamente, vamos falar sobre Lego senhor dos anéis e Terra-média: Sombra de Mordor que você pode resgatar através do código da GOG Store. Além disso há Terra Média: Sombra da Guerra Que agora está disponível para assinantes por meio do serviço de jogos em nuvem Amazon Luna.

Como resgatar novos presentes do Prime Gaming

Quanto ao LEGO The Lord e Middle-earth: Shadow of Mordor, para resgatá-los, basta acessar este conexãoFaça login com sua conta Amazon e obtenha o código promocional. Feito isso, basta abrir o cliente GOG e resgatar os jogos utilizando os códigos obtidos anteriormente.

Lute em LEGO O Senhor dos Anéis

Alternativamente, no caso de Middle-earth: Shadow of War, basta acessar a página dedicada do Amazon Luna Este endereço E clique em “Play” para iniciar o título imediatamente, sem precisar recuperar nenhum código ou baixar arquivos de qualquer tipo.

Lembramos também que em agosto o Prime Gaming está oferecendo diversos jogos grátis, entre eles Deus Ex, Baldur’s Gate e Tomb Raider.