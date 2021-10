Homens e mulheres, novo amor por Marco Cartasinha? Ela é um rosto familiar

ex-tronista homem e mulher Marco cartasinha Já está funcionando há algum tempo Amigo de Sully Sorgee enquanto ela está atualmente presa em uma casa subordinar Grande irmãoEle parece estar muito próximo de um rosto familiar na TV.

Nós estamos falando sobre Carmella General, é uma supermodelo conhecida do público por ser a ‘Garota do Sul’ da dupla Norte e Sul encaminhar postagemPrograma conduzido Paulo Bonolis que isso Canal 5. no programa em geral emparelhado com emily de nando – Quem joga “Garota do Norte” – ambos fazem perguntas adicionais aos competidores no jogo de perguntas.

Para dar a notícia que entre Kartesina NS Carmela O amor poderia ter nascido VeryInutilPeople, através de Histórias do Instagram Em que relatou ter recebido alguns relatórios:

Marco cartasinha tem uma bagunça com Carmella General! Eles se vêem a cada duas semanas e dormem juntos. Tenho certeza do que escrever. […] Eu o conheci em agosto em Mykonos com uma garota.

Em ambas as histórias, eles são vistos Carmela NS Marco Sorrindo juntos e cúmplices.

o em geral Ele nasceu em Pompéia e se formou em enfermagem. Além de modelo, ela participou de Senhorita italia, classificado entre os dez primeiros ea Miss mundoEm vez disso, ficou em segundo lugar.

Além disso, antes de chegar à TV, foi em geral Ela também foi certificadora de marcas importantes, fez muitos comerciais e também foi guarda-chuva.

Estas são algumas fotos de Carmela:

Quem sabe se houve uma simples amizade entre os dois ou se já nasceu outra coisa …