Sony está preparando “três grandes anúncios” até o final de março para Greg Miller

Enquanto ele esperava Rumores de lançamento do PlayStation SpartacusRepórter meio engraçado Greg Miller Isso desperta a curiosidade dos jogadores de PS4 e PS5 (mas não apenas) ao sugerir que três “grandes surpresas” chegarão da Sony, com vários anúncios esperados, segundo ele, até quinta-feira, 31 de março.

O editor de podcast engraçado Kinda aborda muitos de seus seguidores diretamente e não fala palavras ao relatar os últimos rumores e explica como “Parece que alguém está esperando por nós Uma semana muito interessante na frente do PlayStationMesmo que um dos três grandes rumores que chegaram até mim se prove verdadeiro.”.

Sem se aprofundar nos méritos das perspectivas que suas “gargantas profundas” na Sony compartilham, Miller diz que está tão convencido de que suas fontes estão corretas que decidiu se referir a elas. quinta-feira, 31 de março ‘PS I Love You XOXO’, o podcast semanal com tema PlayStation que o repórter costuma realizar todas as terças-feiras. O que você cozinha sobre a Sony?

Agência Bloomberg para vazamentos disse sobre o próximo lançamento do PlayStation Spartacus, na rede há muitos esperando para anunciar um. Status da jogabilidade em God of War Ragnarok (Difícil, dado o recente show dedicado ao Hogwarts Legacy) ou em um evento especial dedicado ao PlayStation VR2 (provavelmente, se pensarmos nisso Teste GDC PSVR2). Há também quem suponha, dados os rumores no PS Spartacus, o anúncio de Compatibilidade com versões anteriores do PS5 com jogos do PS3. E você, que surpresas gostaria de receber da Sony nos próximos dias? Por favor, deixe-nos saber com um comentário.