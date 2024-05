Como consertar um disco rígido externo danificado em poucos minutos: algumas etapas para evitar a perda de dados

Seu disco rígido externo está danificado? Não se preocupe, veja como consertar em alguns minutos: para não perder nenhum dado.

Várias vezes, por Armazene todos os seus dados pessoais A memória básica disponível nos dispositivos não é suficiente. Pense, por exemplo, em smartphones ou computadores pessoais, que possuem capacidades bastante elevadas para começar 128GB básico Então você consegue 1 ou 2 TB.

Chega, você pode pensar. Mas nem sempre é assim, por exemplo, se você precisa salvar dados para trabalho ou edição de vídeo, é isso Um disco rígido externo parece ser a melhor solução. Mas neste caso podem surgir outros problemas. Se este dispositivo externo estiver danificado, O que acontece?

Você não tem mais acesso aos seus dados pessoais e, portanto, precisa pensar em perdê-los para sempre? Felizmente não! Hoje falamos com você Da solução O que permitirá que você Resolva tudo em poucos passos. Geralmente é usado por técnicos experientes e eles não querem que você saiba disso.

Como reparar disco rígido externo: guia completo

Se você tem Disco rígido externo O que acaba sendo ilegível e deixa você em pânico, então este guia rápido e fácil será muito útil. Na verdade, são necessárias apenas algumas etapas básicas para que tudo volte a funcionar conforme planejado. a fim de Seus dados estarão sempre seguros Você pode acessá-lo rapidamente.

Primeiro, certifique-se de Conecte o disco rígido ao seu computador via cabo. Em seguida, vá em frente e verifique se a configuração foi bem-sucedida via disco, onde deverá aparecer um drive marcado com uma letra (por exemplo: e :).

Agora você deve pressionar a tecla Windows no teclado para abrir o menu personalizado e digitar a palavra cmd na barra de pesquisa. Ele irá aparecer prompt de comando, Para executar como administrador (clicando com o botão direito).

Na nova janela escura que se abrirá, vem a parte mais importante. Ou seja, escrever Correio CHKDSK: /F /R. Lembre-se de que e: é a letra atribuída ao dispositivo, portanto você deve inserir a letra que encontrar no seu computador. Por fim, pressione Enter e pronto.

O Windows se encarregará de analisar o componente e ir até ele Resolva todos os problemas de integridade estrutural. atrás Recuperar setores defeituosos. Assim, tudo ficará legível novamente e seu disco rígido estará pronto para uso.