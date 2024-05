Teste Lotus Emira, ficha técnica, análises e dimensões 2.0 IC4 Primeira Edição DCT

Coração alemão

Nova versão de Princesa lótus: Único esportivo da marca inglesa equipado com motor a combustão, dividido em duas partes e depois de inicialmente ser oferecido com motor V6 superalimentado de origem Toyota (aqui First Contact) que já equipava o anterior Lotus Evora, está agora disponível também com um mais moderno 2.0 turbo Gasolina A 4 cilindros. Este é o mesmo motor que alguns têm Mercedes-AMG Compacto como o A 45 e o CLA 45, embora nesta aplicação seja um pouco menos potente: afirma a empresa 365 cv e torque máximo 430 Nm. No entanto, há energia mais que suficiente para lançar o i 1.446kg O Lotus Amira acelera de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e atinge velocidade máxima de 290 km/h.

Puro prazer de dirigir

desempenho para Divirta-se na estrada E entre a calçada ali, mas um carro desse tipo não se compra pela pura velocidade, mas pelo prazer de dirigir que só um cupê com motor central pode proporcionar. Embora o nosso primeiro contacto tenha sido nas estradas estreitas e molhadas de Norfolk (Inglaterra), apreciámos imediatamente. Precisão de direção – Um pouco mais pesado que a média, mas muito responsivo e comunicativo – e uma suspensão firme, sim, mas bem calibrada para não desequilibrar o carro em solavancos e quedas. lá Princesa lótus Não possui amortecedores controlados eletronicamente, mas na compra você pode escolher entre duas configurações, Comfort e Sport (a do carro em teste), dependendo se você prefere conforto ou precisão nas curvas.

O motor e a caixa de câmbio foram atualizados um pouco mais abaixo…

Diretamente atrás de você, pode-se ouvir o carro alemão de quatro cilindros e o som do grande turboalimentador que “Ele ronca“Cada vez que você solta o gás Em comparação com as unidades instaladas pela Mercedes, ligado. Princesa lótus Parecemos ter uma entrega mais doce e linear que combina bem com o caráter deste carro. E com o torque máximo já atingindo 3.000 rpm, não há necessidade de estar sempre na zona vermelha do conta-rotações (o limitador está ajustado em 7.200 rpm) para se mover com rapidez notável de uma curva a outra. Um sistema que transmite movimento às rodas traseiras intercâmbio Robótico Garra dupla Uma caixa de oito velocidades, também de origem Mercedes-AMG: uma transmissão que funciona bem, com lógica de funcionamento inteligente em modo automático, mas não a mais responsiva ao usar os paddles atrás do volante. As coisas melhoram com Modo de condução A trilha é mais agressiva (existem outras duas variantes para turismo e esporte), mas especialmente nas subidas teríamos preferido tempos de resposta mais curtos.

Não há muitos compromissos

No nível estético, Princesa lótus O motor de quatro cilindros não apresenta nenhuma diferença em relação ao seu “irmão” de seis cilindros, exceto por um capô diferente sob o vidro traseiro. O design do carro é inspirado no design do supercarro elétrico Evija, principalmente na frente, onde o formato especial do para-choque e do capô direciona o ar para a traseira. As laterais são curvas e apresentam duas grandes entradas de ar localizadas logo atrás das portas. O design interior do Lotus Emira nada tem a ver com os carros esportivos da marca inglesa do passado, como Elise ou Exige. Acabamentos e materiais Eu sou Qualidade Não faltam todas as comodidades esperadas de um carro esportivo moderno, como bancos com ajuste elétrico (aquecidos) e Sistema multimídia Uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas está completa com todas as funções mais importantes e é cercada por um painel digital claro e definido (12,3 polegadas). Espaçoso, para a classe, ou seja Porta-luvas: Há uma verdadeira gaveta na frente do passageiro e bolsos nas portas, enquanto uma grande prateleira atrás dos encostos, combinada com o porta-malas, permite elevar a capacidade de carga do veículo para 359 litros. nada mal. No entanto, é uma pena que o volante tenha uma faixa de altura um tanto limitada: quem tem mais de 180 cm de altura corre o risco de tocar as coxas com os cotovelos em curvas de mais de 90 graus.

quanto custa isso?

No momento Princesa lótus O motor de quatro cilindros numa única versão de lançamento “First Edition” é vendido por 98.810 euros (cerca de 5.000 euros menos que o Emira V6) com motor Equipamento padrão Muito rico que inclui, entre outras coisas, um sistema de áudio Kef de 560 watts com 10 alto-falantes, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmera retrovisor (não especificado), um sistema multimídia touchscreen com navegação e conexões para smartphones via Apple CarPlay e Android Auto . Apenas a pintura é cobrada à parte (com preços que variam entre 880 e 2.260 euros) e alguns estofos interiores em pele ou Alcântara (entre 1.910 e 2.930 euros).