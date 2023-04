Lancia Delta HF Integrale: guia de compras

O preço do sucesso – Longe de qualquer ciência, longe de qualquer dogma automotivo, é amado e respeitado por todos, pois graus rainha dos desfiles Ele ganhou dentro de campo. Protagonista de uma temporada de sucessos memoráveis ​​entre as décadas de 1980 e 1990, foi Lancia Delta HF Integral É um dos carros de maior sucesso na história do automobilismo e é cercado por uma aura de lenda O que, com o tempo, também acabou tornando os lançamentos de estrada lendários. Sempre muito apreciada pelos amantes da boa condução pelo seu comportamento seguro e envolvente em todas as superfícies, assegurada pela combinação vencedora do motor turboalimentado e da tração integral, apresenta-se hoje a preços surpreendentes no mercado dos automóveis antigos e colecionáveis. O resultado é o Lancia Delta HF Integrale carro para alguns, conquistando para si um público cada vez mais rico, mas às vezes não “preparado” o suficiente para lidar com tudo o que envolve possuir um veículo tão especial e único. Então isso é curto guia de compradedicado principalmente àqueles que “DeltonaEles estão pensando em comprá-lo, mas também para todos aqueles que são muito apaixonados por este modelo, mas não entendem completamente seus pontos fortes e fracos.

8V, 16V ou “evolução”: esse é o problema – o Lancia Delta HF Integral estréia no começo 1988 (na foto acima) como uma evolução desportiva natural da versão 1986 HF 4WD, o primeiro Delta equipado com tracção integral. Do carro de que foi derivado, herda o motor a gasolina 2.0 turbo de oito cilindros com cabeçote, que se beneficia de um aumento de potência de 165 para 185 cv. No final do ano seguinte, um lançamento impulsionado por um Dezesseis válvulas quem salva 200 cv: identificável à primeira vista capô dianteiro redondo, um detalhe que muitos, na época, também instalaram em seu 8v posterior para dar a mesma aparência de sua irmã mais “musculosa”. No 1991 É a vez do Lancia Delta HF IntegraledesenvolvimentoConhecido pelos fãs como:DeltonaSob o chassi aumentado, ele mantém o mesmo motor de 16 volts, aumentando para 205 cv. O Evo2, que estreou em 1993, tem mais cinco cavalos, totalizando 210. Qual escolher? último parágrafo dedicado a citações, trata-se, antes de tudo, de um portfólio. Mas agora deve ser enfatizado que os 8v e 16v mais baratos não podem ser considerados uma opção de backup: na verdade, eles oferecem desempenhos que não ficam muito atrás em quase todas as condições de direção do que o mais popular “Evo”.

Pode rachar em alguns pontos – Tendo fornecido esta breve visão geral das várias versões de Lancia Delta HF Integral, vamos analisar as características mais importantes, claro, tendo em vista uma potencial compra. A primeira coisa a verificar é o coincidência: Certamente não brilha em termos de rigidez, nem é reforçado como as versões de corrida, tende a se desgastar em alguns pontos pelos esforços típicos da direção esportiva. As áreas a serem examinadas cuidadosamente para garantir que não haja rachaduras ou rachaduras rachaduras, é principalmente a ligação entre o pilar A e o tejadilho, as cúpulas dianteiras e os cantos na base do pára-brisas. Aqui também pode espreitar lá Ferrugemum problema que também pode afectar por vezes a ligação entre a porta da bagageira e o tejadilho (é melhor levantar a junta de borracha para garantir que tudo está completamente seco), partes inferiores Das portas dianteiras e dentro dos arcos das rodas traseiras. Fique atento também às configurações não nativas: um quadro mais rígido coloca o chassi mais à prova. Por fim, verifique também o desgaste dos pneus: se não estiverem uniformes, o carro pode ter sofrido um forte golpe e não foi devidamente endireitado.

Cuidado com a distribuição – Depois de analisar a carroceria e dizer que o habitáculo, que é construído com materiais duráveis ​​e construídos para durar no tempo, não deve reservar surpresas desagradáveis, passemos a tudo o que precisa ser verificado sob o capô. o motor de Lancia Delta HF Integral É resistente, mas exige uma manutenção cuidadosa e criteriosa para se manter em perfeito funcionamento. Um indicador de boa saúde, apenas começando, éausência de rangido e ruídos geralmente suspeitos, enquanto a quente, em marcha lenta, a pressão do óleo deve permanecer em 1 bar, subindo 2 unidades ao ultrapassar 3000 rpm. Ter cuidado com distribuição: A maioria dos proprietários diligentes substitui todo o conjunto, incluindo a bomba d’água e a correia do eixo de equilíbrio dianteiro, a cada dois anos. Mas também há quem adie esse prazo por um ano, a menos que já tenha percorrido 40.000 km. Em todo o caso, é melhor estar atento a esta operação e estar preparado para a fazer, se necessário, por um mecânico experiente: pode até gastar mais de 2000 euros, mas pelo menos evitam-se os piores problemas.

Se o turbo estiver com problemas… – Também é importante que você verifique novamente seu possível descarregamento futuro Lancia Delta HF Integral não sai fumaça azulada Nas fases de aceleração e liberação de gás. Caso contrário, o motivo pode ser um mau funcionamento turbocompressor: uma peça reparada custa cerca de 450 euros, enquanto para um turbo novo e original você gasta pelo menos 1000 a mais. Um vazamento de óleo logo abaixo do para-choque dianteiro indica um possível problema com o radiador de óleo – danos que podem custar até algumas centenas de euros. Não há problemas particularmente críticos com a caixa de câmbio e os diferenciais; portanto, se a transmissão for barulhenta ou a embreagem não estiver funcionando bem, tome cuidado.

E por fim, os preços… – Com base em anúncios publicados nas principais plataformas de negociação automática on-line, observa-se como citações Ele tem visto um aumento significativo em comparação com apenas alguns anos atrás. Os tempos em que era possível ir para casa são lindos Lancia Delta HF Integral 8 válvulas para números em torno de 20.000 agora são coisa do passado: hoje elas podem até precisar do dobro. A tendência de crescimento diz respeito mais claramente ao mais potente de 16 válvulas, cujos pedidos agora mal começam de baixo 50.000 euros. Até “Evos” é mais caro: para uma cópia de produção regular é necessário estimar pelo menos despesas 70.000 eurosenquanto os preços de séries especiais, como Blu Lagos, Verde York ou Club Italia, variam de acordo com o número de exemplares produzidos, quilometragem e estado de conservação. Entre 100.000 e 300.000 euros. Mais do que uma nova Ferrari 296 GTB.