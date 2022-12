Ferrari abacate ‘três lugares’ está de volta

Carro particular para advogados – Sofisticado, elegante e diferenciado por impulsos às vezes imprevisíveis e nunca clichê. Como o homem que, em 1966O Aradha era único, com três assentos, sendo um banco do motorista central e um ligeiramente oscilante para a frente. Uma solução tão “incomum” que no mundo dos supercarros não será vista novamente até 27 anos após o McLaren F1. De volta aos holofotes, ao final de um profundo processo de restauração de quatro anos, o Ferrari 365B Berlinetta especial antigo Gianni Agnelli. Inaugurado ontem à noite na arena do Museu Nacional do Automóvel de Turim em evento por ele organizado kidstoncorretora suíça famosa pela compra e venda de carros de luxo, o cavalo de corrida especialmente desenhado e equipado pela Pinfinarina para o ex-proprietário da Fiat ficará exposto até 18 de fevereiro de 2023 no primeiro andar do museu, narrando o mini -exposição, com seis fotos originais em preto e branco ampliadas na época , o elo entre o excêntrico líder da indústria de Turim e um de seus companheiros de viagem mais criativos e exclusivos.

presente importante Mulheres lindas, barcos dos sonhos, relógios chiques, mansões superfaturadas. Então carros, é claro. Melhor se “costurado” na medida e bem rápido. Não é segredo que Gianni Agnelli tinha o pé pesado e que muitos, entre os que o conheceram de perto, lembram dele como um bom piloto. lá Ferrari 365B Berlinetta especial Não foi o primeiro tinto de Avvocato, mas é sem dúvida o que melhor representa a evolução do seu gosto por motores. Além de marcar uma etapa muito importante em sua vida: no ano em que decidiu doá-la a si mesmo, 1966, Agnelli herdou de Vittorio Valletta, seu mentor histórico, o comando do império familiar que viria a liderou por muito tempo, antes de morrer aos 81 anos, após meses de doença, na manhã de 24 de janeiro de 2003.

Ferrari, que paixão – “Agnelli era apaixonado por Ferraris e sua escolha por um carro exclusivo com banco do motorista no meio foi motivada por um motivo muito específico”, lembra o designer Leonardo Fioravanti, que na época, em pininfarinaEle foi o homem que a Fiat primeiro indicou para ver seus sonhos se tornarem realidade em rodas “esgotadas” -. Certa vez, enquanto dirigia uma de suas Ferraris a toda velocidade, ele saiu da estrada e bateu em uma pedra. A colisão quebrou sua perna esquerda, que não voltou ao formato anterior e permaneceu rígida. Dirigir carros esportivos tornou-se incômodo para ele, mas como não queria abrir mão desse prazer, pediu à Pininfarina que fizesse o que na época se chamava estudo de habitabilidade. Então estudamos um sistema com uma linha de Três assentos de nidificação: o homem da esquerda, revezando-se, permitiu-lhe esticar a perna lesionada sem ter que dobrá-la e se acomodar no banco do motorista sem esforço. “Mas esse não foi o único pedido “inusitado” do advogado. ele fez Caixa de câmbio semiautomática Porsche Sport Automatic, que não exigia o uso do pedal da embreagem para ser acionado, mas essa transmissão causava alguns problemas, pois foi projetada para suportar forças muito inferiores às encontradas nos motores da Ferrari. Por meio de alguns conhecidos na Alemanha, ele também mandou construir um teto de vidro especial com proteção solar, para que a luz, e não o calor, entrasse no habitáculo.

Encontre o celeiro coberto de neve – Quem é exclusivo uma vez Simon Kidston também tem uma memória muito clara de um cavalo a galope: “Vi pela primeira vez Ferrari 365B Berlinetta especial “Três lugares” aos 19 anos, fotografado numa revista francesa de automóveis – diz o fundador da empresa que leva o seu nome e que há quatro anos descobriu este inestimável “rinoceronte”. Trinta anos depois, no Cavallino Classic Concours em Palm Beach, Flórida, um cavalheiro me contou sobre uma Ferrari da qual eu certamente não tinha ouvido falar, mas que certamente valia a pena comprar por sua distinção. Doze horas depois eu estava em Newark e a vi: ela era o Dino da maior medida, a roda no meio coberta de neve. A pessoa que me avisou sobre o carro me garantiu que um bom serviço seria suficiente para colocá-lo de volta nos trilhos Demorou quatro anos e os melhores profissionais italianos para restaurá-lo à sua antiga glória. Agradeço sinceramente: eles deram vida a um carro que, mais do que qualquer outro, representa o símbolo de Gianni Agnelli no mundo.