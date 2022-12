O jogo gratuito pode já ter sido revelado em 23 de dezembro de 2022 – Multiplayer.it

Nem jogos grátisLoja de jogos épicos datado de 22 de dezembro de 2022, que já foi revelado 23 de dezembro. De acordo com o que foi revelado, será sobre Encapsulado: um RPG pós-apocalíptico de ficção científica Que, como o subtítulo deixa claro, é um RPG hardcore nos moldes de Fallout, com forte foco nas escolhas do jogador.

Apenas os dois primeiros Fallout e Fallout Tactics são os jogos gratuitos oferecidos pela Epic Games Store hoje, 22 de dezembro de 2022. Com Encased, eles estão fazendo três RPGs hardcore em três dias, mais uma estratégia. Os fãs do gênero certamente ficarão encantados.

uma RPG tático de ficção científica Situado em um cenário distópico, você poderá lutar contra inimigos, explorar terrenos baldios hostis, aumentar o nível de seu personagem e se juntar a uma das facções de sobreviventes que estão isoladas do resto da sociedade em um mundo fraturado.

Junte-se a uma das cinco unidades CRONUS, cada uma com suas próprias características, mecânicas e opções de jogo, e embarque em uma jornada de ida até o domo para recuperar artefatos enquanto evita radiação, anomalias e uma série de criaturas. O propósito de atacar você.

Ele começará de baixo e se tornará a força motriz por trás dos eventos do passado, presente e futuro do desastre conhecido como Incidente.

Crie, lute, negocie: se você realmente quer sobreviver, vai precisar de toda a sua inteligência.

Ter Mais InformaçõesLeia nossa análise de Encased.