Jogos para PC: Presentes para o Natal de 2022 dedicados à Master Race

É hora de escrever a carta e finalmente pedir ao Papai Noel o fofinho que desejamos: aqui está para você Os presentes perfeitos para jogadores de PC. Os últimos dois anos, entre crises de componentes e preços disparados, sobrecarregaram a paciência e o bolso dos jogadores de PC. Muitos abandonarão a ideia de criar uma nova configuração de hardware ou melhorar sua construção, esperando por tempos melhores, que, infelizmente, não parecem estar próximos. A série Nvidia 3000 deu lugar ao aumento dos preços de todos os componentes e trazer para casa um computador novo é uma tarefa titânica. Ou melhor, rico. Ainda assim, o advento das novas placas AMD e da série 4000 não parece mitigar um fenômeno que se estabeleceu firmemente e pedir uma cotação a novos entrantes pode causar desânimo. No entanto, os sortudos proprietários dessas GPUs invejáveis ​​podem desfrutar do melhor desempenho de todos os tempos e jogar até mesmo os títulos mais exigentes com resolução e taxa de quadros máximas. Portanto, a lista de presentes de Natal para 2022 para jogadores de PC não verá o RTX4090 aparecendo entre as recomendações, mas acessórios úteis para poder aproveitar ao máximo suas sessões de jogo, qualquer que seja sua configuração. (Aviso: nem todos os itens desta lista são adequados para os fracos de coração, verifique o preço apenas por precaução.)

cadeira gamer rgb Podemos dizer, sem medo de errar, que os jogadores de PC sabem ser exigentes quando se trata de sua estação de trabalho, mas um laptop ou computador de mesa não é nada se não for acompanhado de um assento confortável onde eles permaneçam por horas. Como acontece com todos os produtos que oferecemos abaixo, você será mimado pela escolha, por isso oferecemos uma opção um pouco diferente do habitual como esta. Cadeira de confiança com iluminação RGBmais exóticos mas sem dúvida com uma estética única. READ Tela OLED, novo dock e suporte ao estilo Surface em novos rumores da China - Nerd4.life

teclado RGB O teclado é um componente essencial para os gamers de computador, não só pela ergonomia, mas também pela alta responsividade necessária para jogar em cenários competitivos, por exemplo. Ser alto também costuma ser o preço, mas felizmente as opções de teclados mecânicos são muitas. Por isso, nos sentimos à vontade para recomendá-lo a você teclado RGB O HyperX Alloy Origins Core, claro com iluminação RGB, está atualmente em oferta com um desconto sólido em relação ao preço de tabela.

mouse para notebook Para completar sua estação de trabalho em 360 graus, não pode faltar um belo tapete XXL com iluminação RGB, para deixar seu canto de jogo prestes a explodir em supernova. Recomendamos isso especificamente por seu bom preço e pela adição útil de carregamento sem fio integrado, para recarregar seu smartphone confortavelmente ao seu lado.

fones de ouvido para jogos Tal como acontece com o teclado e a cadeira, o fones de ouvido para jogos Os que você pode escolher são quase infinitos e variam de acordo com as necessidades de cada um. Nossa dica para o Natal recai sobre o HyperX Cloud II (também disponível na versão sem fio), não exatamente o mais novo no mercado, mas ainda entre os melhores em sua faixa de preço. Além disso, 30% de desconto neste período de férias!

Assinaturas de jogos na nuvem Bem, sim, assim como na tela pequena, os serviços de assinatura também chegaram ao mundo dos videogames. Já existe há algum tempo, mas não se expandiu tanto quanto nos últimos anos e tornou suas ofertas muito atraentes. Seja Game Pass no PC ou Playstation Plus Premium para aproveitar o Now, não importa, dar a assinatura é aquele presente que vai agradar qualquer um.

Vales-presente do Steam

Um vale-presente Steam dura para sempre Por outro lado, se você está profundamente hesitante sobre o que oferecer e teme que os ingressos para a temporada não sejam para você, você pode escolher Vale-presente no valor de sua preferência. Como são presentes para jogadores de PC, nosso conselho só pode ser um cartão digital que pode ser explorado no Steam. READ Sony proíbe DualSense para McDonald's porque é não autorizado (também feio) - Nerd4.life

pisos de fluxo Você tem um amigo streamer ao vivo ou alguém que quer tentar a transmissão ao vivo do Twitch? Bem, isso pisos de fluxo Pode ser para você. Disponível em várias versões, desde nossas versões mais compactas até versões mais complexas com mais botões para interagir, esta ferramenta será uma companheira válida ao vivo para um aspirante a streamer ou um veterano de horas.

tiras de led Sabe-se agora que com um arquivo Iluminação LED RGB O desempenho do computador melhora. Brincadeiras a parte, ter um gaming station bem luminoso passou a ser mais que um uniforme da moda e com certeza você terá entre seus amigos aqueles que gostam de criar composições de luzes sincronizadas e brilhantes. Se não quer gastar muito mas ainda assim obter um excelente resultado, pode optar por esta versão que pode ser configurada confortavelmente a partir do seu smartphone.

Suporte para fone de ouvido Se você nunca sabe onde colocar seus fones de ouvido sem fio e muitas vezes se esquece de recarregá-los, a Trust tem a solução certa para você. Este suporte de fone de ouvido não apenas mantém sua estação de trabalho organizada, mas também atua como uma estação de encaixe para que você não precise esperar antes de usá-lo. Claro que existem luzes LED e ainda por cima com a tão amada animação de “respiração”.

telas Admitimos que esta dica pode caber em muitos orçamentos, mas não podemos deixar de fora um componente essencial de uma estação de trabalho de PC desta lista. Não é necessário enfatizar que, mesmo neste caso, você está perdido na escolha e antes de fazer uma compra tão importante, deverá avaliar cuidadosamente as especificações técnicas, por isso nos limitaremos a recomendar um dos melhores telas 2K como BenQ MOBIUZ.

Amplificadores Usar Amplificadores Até recentemente, ele poderia ser conectado exclusivamente a televisores domésticos, mas muitas empresas passaram a poder trazer esse sistema de som também para computadores. Uma das principais foi a Razer com seu Leviathan V2 X, que fica aquém dos tops de outras empresas especializadas em áudio, mas é um bom compromisso entre qualidade e preço. Então é RGB! READ "Oscilação lunar e potenciais inundações catastróficas", em direção a um desastre histórico - Libero Quotidiano

o rato Nossa lista não poderia faltar uma dica para tal presente o rato, o mouse indispensável para poder reproduzir e desfrutar de conteúdos multimídia em nosso amado PC. Mas obviamente não vamos oferecer algo frívolo e óbvio, mas algo completamente original como um mouse vertical. Pode não ser o acessório mais adequado para jogos competitivos, mas seu estilo e conforto são inegáveis.

apoio para os pés Você está indeciso sobre o que dar e a única coisa que sabe é que o presenteado passa horas sem fim no computador? Faça um apoio para os pés! Não zombe dessa escolha, porque até usá-la, você não saberá o que está perdendo. ver é crer.

microfone O microfone é também um produto válido para oferecer neste Natal, tanto para quem o utiliza para transmissões em direto como para quem não quer os auscultadores a atrapalhar. Nossa escolha vai para o excelente HyperX QuadCast S que, além do cancelamento de som perfeito, possui um design verdadeiramente único. Caso contrário, você pode escolher sólido e atemporal yeti azul.

webcams uma webcams É sempre útil, seja para chatas reuniões online com seu chefe ou para mostrar suas melhores expressões ao vivo no Twitch ou em seus vídeos do Youtube. A que recomendamos é da Razer e também integra luz para te deixar mais bonita com iluminação perfeita.